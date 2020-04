Do linkové autobusové dopravy organizované Pardubickým krajem se od soboty vrací odbavování předními dveřmi a placení jízdného. V městské hromadné dopravě, která vozí cestující po Chrudimi, se zatím nic nemění.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Libor Běčák

„U MHD stále platí, že se nastupuje pouze prostředními a zadními dveřmi. Jízdné se neplatí,“ sdělil starosta Chrudimi František Pilný. To platí až do odvolání. Řidiči autobusů používají několikrát denně dezinfekci, a to zejména na madlech. Také často dezinfikují podlahu. Dva metry za řidičem je páska, za kterou nikdo nesmí.