V obchodě a kavárně Mlsný Pecivál v Chrudimi se ve čtvrtek lidé zapisovali do registru dárců kostní dřeně. Do akce s názvem Nábor hrdinů Chrudimska se zapojili i vojáci 43. výsadkového pluku a policisté.

U Mlsného Pecivála se ve čtvrtek lidé mohli do registru zapsat. | Video: Romana Netolická

A zájemců o možnou záchranu lidského života se sešlo hodně, mezi prvními byla Kristýna, která do kavárny zavítala i se svými třemi dětmi. "Zapsala jsem se do registru, protože je to pro dobrou věc," řekla Deníku. Další mladá maminka, Radka, je zdravotnice, takže má k tématu hodně blízko. "Nikdy člověk neví, co se stane, taková pomoc je podle mne hodně potřebná a důležitá," poznamenala.

Více o registru kostní dřeně najdete ZDE

Chrudimačka Michaela Vargová patří k těm šťastným, kterým darovaná kostní dřeň umožnila návrat do života. Porucha krvetvorby u ní byla zjištěna loni na jaře, když prodělala covid. "Najednou jsem byla unavená a cítila jsem, že něco není v pořádku. Po vyšetření se ukázalo, jak vážné onemocnění mám a jedinou možností bylo sehnat dárce. Shodou okolností byla tím nejvhodnějším moje vlastní sestra, a tak jsem mohla ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové přijmout její krvetvorné buňky," řekla Michaela a dodala, že patří velké poděkování všem, kteří se do registru dárců kostní dřeně přihlašují.

"Čím víc lidí tam bude, tím větší naději budou mít ti, u kterých se vážná nemoc projevila," zdůraznila.

Hrdinové Chrudimska - vojáci a policisté vstoupí do registru dárců kostní dřeně

Jaromír Švec z Chrudimě stojí na opačné straně než Michaela - stal se dárcem kostní dřeně. Nejdříve daroval krev, a to ve svých čtyřiadvaceti letech. Tím se dostal do registru a po letech dostal zprávu, že by jeho kostní dřeň mohla být vhodná k dárcovství. "Neváhal jsem a odjel do Plzně k odběru. Tomu samozřejmě předcházelo důsledné vyšetření. Komu jsem dřeň daroval? Vím jen, že to byla žena. Osobně jsme se nesetkali. Musím říct, že je to nádherný pocit," svěřil se Jaromír Švec.

Odběr kostní dřeně je operační zákrok, který trvá zhruba 60 minut. Lékař u dárce v celkové anestezii odebere punkční jehlou kostní dřeň z pánevní kosti. Člověk stráví celkem tři dny v nemocnici. Odběr krvetvorných buněk z periferní krve se provádí ambulantně z loketní žíly a trvá asi čtyři hodiny. Využívá se přitom přístroje zvaného separátor. Ještě před samotným výkonem však musí dárce projít přípravou, kdy dostává injekcí přípravek pro stimulaci krvetvorných buněk.

Vojáci z chrudimského 43. výsadkového pluku poskytli své vzorky a zapsali se tak do registru už ráno v kasárnách na letišti, bylo jich kolem osmdesáti. A přišli i policisté. "Rádi takovouto věc podporujeme, není to poprvé," řekla mluvčí krajského ředitelství policie Dita Holečková.

"Místní obyvatelé i různé instituce se do příprav Náboru hrdinů Chrudimska zapojili s obrovským nadšením. Kromě samotného náboru na základně 43. výsadkového pluku a následně v kavárně Mlsný pecivál pro širokou veřejnost, se nám například také podařilo domluvit přednášky o dárcovství kostní dřeně na středních školách v Chrudimi. Těší nás, že místním není osud těžce nemocných pacientů lhostejný a jsou i aktivně ochotní pomoci," zareagovala na účast Martina Chmelová, zakladatelka Náboru hrdinů z.s.

Vstup do registru dárců kostní dřeně je jednoduchý - zájemci vyplnili formulář a podstoupili stěr z úst. To bylo vše, nyní budou čekat, zda se případně najde vhodný příjemce jejich krvetvorných buněk. Shoda není až tak častá, ze sta potenciálních dárců vyhovuje podle statistiky jen jeden. A proto je skvělé, že registr není jen v Česku, ale propojuje celý svět, čímž je naděje na záchranu lidských životů mnohem větší.