„Památkáři potřebují rozhodnutí ministerstva jako podklad k dalšímu vyjádření o změně stavby, o které však zatím nikdo nežádal. Ale samozřejmě jde o pochybení. Možná byl dokument uschován v oddělení investic, proto probíhá interní vyšetřování. Každopádně to může na úřadě změnit oběh pošty. V žádném případě to ale neznamená, že by celá kauza hotelu Bohemia spala,“ řekl chrudimský starosta František Pilný.