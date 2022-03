Rekonstrukce střediska volného času Tramtáryje, kolumbárium na hřbitově nebo Muzeum mechanických betlémů. To jsou jen některé projekty Svitav, na které chce město žádat o evropské dotace. Přípravu ale může poněkud zkomplikovat skutečnost, že Svitavám uvízlo 72 milionů korun na účtu v ruské Sberbank. Zastupitelé se snaží peníze získat zpět. Přiznávají ovšem, že je to běh na dlouhou trať a letos peníze zřejmě neuvidí.

„Sberbank nás letos v rozpočtování neohrozí. Pokud bychom se k penězům nedostali ani příští rok, hrozí, že budeme muset využít překlenovací úvěr na předfinancování některých investic, než nám přijdou dotace,“ sdělil svitavský starosta David Šimek.

Na podzim chce město podávat žádosti o evropské dotace na několik projektů. Třeba o muzeu betlémů se ve městě hovoří už delší dobu a rekonstrukci potřebuje i Tramtáryje, která zajišťuje kroužky pro svitavské školáky. Lidé se ale nemusí bát, že by problémy s účtem v ruské bance investici ohrozily.

„Jde o to, kdy budou jednotlivé projekty odstartovány a podle toho budeme potřebovat peníze na předfinancování. Může nám to zkomplikovat situaci ve chvíli, kdy se sejde více projektů najednou a nebudeme mít peníze na předfinancování, jak jsme to měli vymyšlené. Pak si budeme muset půjčit, ale určitě chceme jít do všech projektových žádostí, které máme připravené,“ ujistil Šimek.

Ve Sberbank městu uvízlo 72 milionů korun, což není zrovna málo. Vedení Svitav ale věří, že peníze dostanou zpátky. „Sberbank má aktiva v Evropě a věřím, že v rámci likvidace se k penězům dostaneme. Může to trvat tři nebo čtyři roky,“ dodal Šimek.

Na konci minulého roku měly Svitavy na svých účtech zhruba 400 milionů korun, 100 milionů zapojí do investic v letošním roce. Dvě stě milionů drží na investice pro příští roky na chystané projekty. Město kromě Sberbank využívá i služby dalších bank. Ruskou banku před lety využily Svitavy kvůli výhodnému zúročení.

Zhruba padesát milionů korun má ve Sberbank i Pardubický kraj, ten už 23. února vypověděl spořicí účet a nyní čeká na ustanovení likvidátora nebo insolvenčního správce.

„Žádné krajské investice nebyly touto záležitostí ovlivněny. Pardubický kraj totiž dlouhodobě spolupracuje s širokým portfoliem bank. Jedná se například o ČSOB, Komerční banku, PPF Banku, Unicredit Bank, Českou národní banku a Českou spořitelnu,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Miliony měla v ruské Sberbank uložené i Chrudim. Investice města ohrožené ale nejsou, protože jde o dlouhodobě uložené finance. „Jedná se celkem o 26,8 milionu korun, volná depozita byla v bance uložena dlouhodobě,“ sdělila mluvčí Chrudimi Sylva Drašnarová. Aktuálně vedení města nepočítalo s využitím těchto peněz.