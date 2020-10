Městský úřad Heřmanův Městec oznamuje, že od čtvrtka 22. října 2020 do úterý 3. listopadu 2020 včetně, je na základě usnesení vlády České republiky uzavřena místní knihovna a turistické informační centrum.

Městský úřad Heřmanův Městec | Foto: Archiv

Rovněž do 3. listopadu 2020 včetně, se prodlužuje omezení úředních hodin městského úřadu ve stávajícím formátu, tj. na pondělí od 12.00 do 17.00 hod a ve středu od 8.00 do 13.00 hod.