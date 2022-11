Pokácení bylo nutné

Pichláč vyrůstal v místní chrudimské části Presy v tamní vilové čtvrti. "Vysadila ho paní učitelka Seifertová, která učila v Chrudimi nás a naše děti, společně s původním majitelem domu panem Vohnoutkem. Bylo to někdy v letech 1997 až 1998 ještě před kolaudací domu," prozradil dárce stříbrného smrku Radek.

Pichlavou dominantu bylo nutné na náměstí letos dovézt dřív kvůli rekonstrukci ulice.

Strom vyrostl do desetimetrové výšky a jeho kořeny už začaly narušovat podezdívku plotu i garáž. To, že musí být ze zástavby odstraněn, je celé rodině líto, ale považuje to za nutnost. "Určitě místo něj zasadíme nový, máme ostatně stromů plnou zahradu. A co se týče slavnostního rozsvícení na chrudimském náměstí, budeme u toho všichni z naší ulice," dodal Radek.

Smrk pokácela četa technických služeb 6. prosince, a to proto, že se už následujícího dne uzavřela kvůli odstranění havárie plynu Novoměstská ulice a nákladní auto by nemělo šanci do centra zajet.

Podívejte se ve fotkách na loňské vánoční stromy na Chrudimsku:

Smrk se na Resslově náměstí rozsvítí o první adventní neděli, tedy 27. listopadu. "Jako tradičně při této slavnostní události vystoupí pěvecké sbory místních základních a mateřských škol," potvrdil ředitel Chrudimské besedy Martin Dytrt. Po covidových omezeních se lidé mohou letos opět těšit na vánoční trhy na náměstí, ale i v Klášterních zahradách. V plánu je i Stříbrná neděle v budově muzea.

Dožil se skoro padesátky

Vánoční strom, který se jmenuje Mirek, už mají také obyvatelé Seče. Je tradičně pojmenován po člověku, který ho městu věnoval. Tentokrát jde o jehličnan starý 47 let a bude slavnostně rozsvícen v sobotu 26. listopadu v 17:00 uprostřed adventního trhu s koncertem Jana Kalouska. Loňský smrk byl podstatně mladší, měl 38 let a vyrůstal v chatové oblasti Kamenná obec. I on nesl jméno podle svého dárce, a to Rostík.

Jsou města, která se nemusí namáhat se sháněním nejkrásnějšího vánočního velikána, protože jim roste přímo na náměstí nebo na návsi. Takový strom mají například v Hlinsku u gymnázia. "Je celoročně ozdoben, rozsvěcuje se vždy o adventu," potvrdil Leoš Remeš z místního turistického informačního centra.

Další strom každoročně zdobí historickou hlineckou část Betlém, kde se vždy krásně vyjímá mezi roubenými chaloupkami. Letos to bude dvanáctimetrová jedle obrovská, jejíž stáří je pětatřicet let. "Dárcem stromu je Ladislav Gregor z Herálce pod Žákovou horou. Dopravíme ho 21. listopadu na Betlém a slavnostní rozsvícení se uskuteční v pátek 25. listopadu od 18 hodin," uvedl vedoucí městského kulturního klubu Hlinečan Petr Šnek.

Zdroj: Karel Dvořák