"Byl zvyklý přes den na tmu, klid, na svoji jistotu. Jako byste vězně propustili po třiceti letech z vězení, z temné kobky. Nejde čekat, že se okamžitě začne adaptovat na svět kolem sebe a vše nové bude milovat. V některých útulcích se takový pes uklidí do kotce s nálepkou 'agresivní', který dopředu ztratil veškeré šance na domov. Já věřím tomu, že se uklidní a bude z něho jednou šťastný pes," řekla předsedkyně Unie práv zvířat Diana Šlechtová, která přijímá týrané psy z celé republiky.

S Míšou už za pár dní zaznamenala velké pokroky.

Byl malé štěně, když si ho z útulku domů odvezl partnerský pár. Bylo jim řečeno, že pejsek v dospělosti dosáhne menšího vzrůstu, ale to se nestalo, Míša vyrostl ve statného vlčáka. Majitelé chodí do práce, a tak pejska venčili jen ráno a večer před spaním. Fyzické a psychické strádání se na Míšovi projevilo. V jeho místnosti byla tma i ve dne, zapáchaly tam od psí moči promočené parkety. Toho si nemohl nevšimnout majitel domu.

Heavenranch v Srbcích u Luže pomáhá týraným psům, nachází jim nové domovy. Podívejte se na snímky veselých tvorů, kterým se změnil život k lepšímu.Zdroj: FB Heavenranch Srbce"Dlouholeté strádání psa ho nenechávalo v poklidu, a tak se rozhodl nás požádat o pomoc. Sdělil nám, že pes není kvůli stereotypnímu životu pořádně socializovaný. Potom mi řekl, že by ho mohl odvézt do lesa a střelit do hlavy, protože je myslivec a nemá s tím problém, ale pokouší se najít ještě jiné řešení," uvedla Šlechtová šokující informaci, o které se obecně nemluví, ale i v 21. století takové praktiky stále existují.

Bylo 5. října, když před rančem v Srbcích zastavilo auto s vozíkem, na kterém byla klec s vystrašeným Míšou. S majitelem domu přijel i majitel, který musel psovi nasadit náhubek. Potom oba Míšovi blízcí lidé odjeli domů.

Reakce se dala čekat, vyděšený pes se bránil kontaktu výhrůžným štěkáním i útokem na ruce, které by ho rády pohladily. " Bude se muset pomalu aklimatizovat, získat jistotu. Zatím je zmatený, na všechny psy reaguje spíš nepřátelsky, neumí se mezi nimi chovat. I na mě reaguje nejistě. Všechno chce čas. Až Míša pochopí, že mu zde nic nehrozí ani od psů ani od lidí, začne si užívat to, co nikdy nepoznal - svobodu a slunce," dodala Šlechtová.

Uplynulo pár dní a její slova se začínají naplňovat. Ve videu, které Heavenranch tento týden zveřejnil, hraje hlavní roli naprosto jiný pes. Jeho oči se smějí, Míša s radostí běhá po louce, vrtí ocasem a nechá se hladit. Neskutečná proměna nebyla první, která se v azylu pro týraná zvířata odehrála, podobných osudů se šťastným koncem je hodně a ze všech koutů republiky přicházejí fotografie spokojených psů, kterým díky Unii práv zvířat zahrál život na šťastnou strunu.