O výstavbu bytového domu mají zájem developerské společnosti Genio systém z Prahy a Finno invest z Uherského Hradiště. Zatímco moravská firma má představu o bytech v osobním vlastnictví, ta pražská se kloní k vytvoření bytového družstva. Tím by mohli o bydlení usilovat i ti, kteří nesplňují hypoteční podmínky bank.

„Pokud bude úrok třeba devět procent, myslím, že v Třemošnici se nenajde moc lidí s čistým příjmem padesát tisíc korun. Bytové družstvo je tedy řešením pro ty, kteří nemají vlastní úspory,“ vysvětlil jednatel společnosti Genio system Jan Stoklasa.

Tato firma už má projekt na dům se čtyřmi nadzemními podlažími, ve kterých by bylo 36 bytů. Ke každému náleží předzahrádka, terasa, sklepní kóje a parkovací místo. Cena je 75 tisíc korun za metr čtvereční. Nejvíc bytů je o velikosti 2+kk s výměrou 46 metrů čtverečních, u kterých se předpokládá největší zájem.

Měsíční splátka u bytového družstva by byla 14 tisíc korun měsíčně.

„Bytové družstvo není hypotéka, nezkoumá příjmy, má splatnost čtyřicet a mezigeneračně až padesát let,“ vysvětlil Stoklasa s tím, že až banky opět sníží úroky, lze závazek u družstva splatit hypotékou.

„Je dobře, že by tu tato možnost vznikla. Je to pozitivní pro mladé rodiny, které nemají nic naspořeno. Díky tomu si může bytové družstvo vybrat nájemníky. Další velkou výhodou je, že po doplacení částky se bytové jednotka převede do vlastnictví majitele,“ řekl devětadvacetiletý Zdeněk, který se o možnost vlastního bydlení zajímá.

Vizualizaci nepředložil

Podle projektu společnosti Finno invest by v Třemošnici vznikl čtyřpodlažní dům o 35 bytech, největší jsou 4+kk. Metr čtvereční bytu by vyšel na 60 tisíc korun. „Za touto částkou si stojíme,“ zdůraznil jednatel Pavel Foltýn. V ceně není započítáno parkovací místo, které odhadem bude stát 100 tisíc korun.

Foltýn však nepředložil vizualizaci domu, který chce firma v Třemošnici postavit. „Pokud se pro nás město rozhodne, začneme na projektu pracovat,“ řekl Deníku.

Takto by mohl vypadat dům o šestatřiceti bytech podle představy projektanta pražské společnosti.Zdroj: GENIO DOMY s.r.o

Velmi aktuální téma je nyní druh vytápění. Jak se oba jednatelé shodli, v úvahu v první řadě připadá plyn a druhá, ovšem krajní možnost, je tepelné čerpadlo.

„Věřím, že zájem o byty bude, protože hodně lidí pracuje u nás v Třemošnici a většina z nich dojíždí. Neustále odpovídám na dotazy o bydlení,“ uvedl starosta města Miroslav Bubeník.

O bytové výstavbě se bude dál diskutovat. O vítězi pravděpodobně rozhodne až příští zastupitelstvo.

V současné době je zahájena změna územního plánu, který původně počítal s rozšířením místní firmy Kovolis Hedvikov. Ta chtěla v průmyslové zóně za Berlovou vápenkou vybudovat nový závod a do přípravy stavby už vložila více než deset milionů korun. Referendum, které se uskutečnilo v říjnu loňského roku, ovšem její plány proměnilo ve zmařenou investici. Vedení firmy dlouhodobě s Deníkem nekomunikuje, k výsledku referenda ani k soudním jednáním se nevyjádřilo.

Starosta Bubeník však věří v další spolupráci s firmou. „Už jsme se setkali a vše si vysvětlili. Myslím, že jsme na sebe nezanevřeli. Jak zaznělo v referendu, slévárna se lidem nelíbila a my musíme respektovat jejich názor,“ dodal starosta.