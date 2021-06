„Vozy jsou nízkopodlažní a budou mít dostatek prostoru pro přepravu cyklistických kol. Budou využity na regionálních tratích po celém Pardubickém kraji,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš (ODS). Soupravy by po modernizaci a přizpůsobení českým železnicím mohly jezdit rychlostí až 120 kilometrů v hodině, což by zkrátilo dosavadní jízdní doby na tratích, které zatím obsluhují staré motoráky řad 810 a 814. To se ale neobejde bez úprav konkrétních tratí a dalších investic.

„Podmínkou je samozřejmě úprava všech traťových úseků, které v současnosti nejsou na tuto rychlost uzpůsobeny. A také zrušení některých nechráněných přejezdů. Tyto vlaky budou například nasazeny na trať z Litomyšle do Chocně a z Poličky do Žďárce u Skutče. I tam jsou změny nutné,“ dodal Kortyš. České dráhy vozy koupily na konci loňského roku, cestující by po kolejích měly začít vozit napřesrok, tedy v roce 2023.

„Doteď bylo cestování na trati z Litomyšle do Chocně katastrofa a rozhodně nemohlo konkurovat ani ucouraným autobusům, které se mnohdy zdržely v zácpě na I/35. Zvýšení rychlosti a zkrácení cestovní doby, to by lidi zase mohlo dostat zpátky do vlaků,“ myslí si Petr Dvořák z Osíku u Litomyšle, který na trase často cestuje.

Pod obchodní název "RegioSpider" ČD řadí železniční motorové vozy řad 841 a 840 - dvě verze typu Stadler Regio-Shuttle RS1.



České dráhy koupily motorové vozy za zhruba 700 tisíc eur za kus od švýcarské společnosti Heros Helvetic Rolling Stock GmbH, vozy jezdily u německého dopravce SWEG Hohenzollerische Landesbahn.



V ŽOS Zvolen České dráhy nyní podobně modernizují jednotky Stadler GTW pro provoz v Olomouckém kraji.



Typické hranaté motoráky, které lidé běžně potkávají třeba na trase mezi Chrudimí a Moravany nebo tzv. Regionovy by postupně měly z regionálních tratí zmizet. Obnova vozového parku je totiž jednou z podmínek vedení kraje pro dopravce. „Postupná modernizace vlakových souprav a náhrada vozidel řad 810 a 814 byla jednou z našich priorit při jednání s národním dopravcem o desetileté smlouvě,“ řekl hejtman Martin Netolický. České dráhy jako náhradu 810 a 814 používají motorové vozy Stadler RS1 z roku 1997 i v dalších krajích. V Pardubickém kraji zatím jezdí na Svitavsku.

Podle náměstka generálního ředitele ČD pro obchod Jiřího Ješety, je nákup vlaků „z druhé ruky“ jediným způsobem, jak obměnit vozový park a zároveň výrazně nezvýšit cenu za kilometr. „Kapacitně obdobné vozy se již prakticky nové nevyrábějí, a proto jdeme cestou odkupu zánovních vozidel ze zahraničí, která byla v tomto konkrétním případě dříve v provozu na regionálních tratích v Německu,“ upřesnil Ješeta.

Klasické motoráky je nutné postupně vyměnit i kvůli plánovanému vylepšování bezpečnosti na tratích. „V návaznosti na postupné zavádění zabezpečení ETCS bude nutné nahradit tato vozidla, která již tomuto zabezpečení neodpovídají. Na hlavní koridorové trati by měl být výhradní provoz s ETCS zaveden od 1. ledna 2025 a v našem kraji jsou na tuto trať navázány další regionální linky,“ vysvětlil Netolický. Kraj uzavřel smlouvu s Českými drahami přímým zadáním, zajišťují provoz na většině území kraje. Jedinou výjimkou je Orlicko, kde cestující vozí také na základě přímého zadání Leo Express.

České dráhy již soutěží firmu, která provede úpravy vozů. Kromě instalace českého vlakového zabezpečovače bude třeba i dosazení wifi připojení. „Dále poptáváme například i možnost instalace klimatizace, zásuvek 230 V včetně USB portů či revitalizaci čalounění sedadel a vnějšího nátěru vozidel,“ řekl při vypsání soutěže mluvčí Českých drah Robert Pagan.