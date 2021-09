Časté výjezdy tohoto typu jsou podle Mětské policie Chrudim rovněž do ulice Přemysla Otakara, jež se nachází pod autobusovým nádražím.

"V 16.38 hodin byli strážníci přivoláni k panelovému domu ve Fibichově ulici, jelikož se tam zdržovala skupina mládeže, která kopala míčem do uvedené budovy a nevhodně se chovala. Při příjezdu hlídky těchto šest mladých lidí sedělo v klidu na lavičce, proto je hlídka poučila, aby ke hře s míčem využili nedaleké hřiště," píše se ve svodce.

"V úterý 16:11 hodin bylo oznámeno na linku 156, že do fasády panelového domu ve Fibichově ulici přítomná mládež kope míčem, a dále, že tito mladí lidé posedávají na parapetu přízemního okna. Hlídka po příjezdu tuto mládež pro nevhodné chování z místa vykázala. Žádné poškození majetku strážníci nezjistili," píše se ve svodce městské policie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.