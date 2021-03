Lidé nejčastěji darují čaj, čokoládu, oříšky, ale také veselé ponožky, ovoce, džusy, krémy na ruce, píší vzkazy. „My jako obchod budeme pravidelně posílat balíčky s kávou. Setkali jsme se se samou pozitivní odezvou. Někteří lidé sami zvažovali, že by zdravotníky nějak podpořili, ale nevěděli, jakým způsobem to udělat, takže naši sbírku uvítali,“ řekla organizátorka sbírky Jana Švecová.

Po týdnu trvání sbírky už byly předány dvě velké plné krabice prostřednictvím záchranářky Hany Binkové na oddělení ARO, interní JIP, interní příjem a zdravotnickou záchrannou službu do Chrudimské nemocnice. „Na Facebooku se potom objevovaly dojemné a milé zprávy, které zdravotníky potěšily. Jsou věci, které penězi nezaplatíme a tímto jim děkujeme, jsou to borci. Se sbírkou budeme pokračovat tak dlouho, dokud nám to bude dávat smysl. Už nyní máme zase plné koše,“ dodala Švecová.