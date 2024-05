Vzácná knížecí vitrina se vrátila do Slatiňan. Po 76 letech je opět na zámku

Kastelán Státního zámku ve Slatiňanech Jaroslav Bušta se svými spolupracovníky už 13 let pátrá po tom, co se stalo s vnitřním zařízením objektu po roce 1945. Postupnými kroky a mravenčím pátrání v archivech se jim daří vracet to, co bylo ze zámku po válce odvezeno.

Skleník je opět na svém místě. | Foto: Jaroslav Bušta

"Po 76 letech, 1 měsíci a 1 dni se do hlavního salonu vrátila vitrina s mosaznými ozdobami. Ještě k ní přijede i vrchní mramorová deska, která měla svou vlastní poválečnou cestu," řekl kastelán Jaroslav Bušta. Galerie 4 fotografie › Ještě v roce 1946 bylo podle jeho slov vše na svém místě. Poté započala eliminace vnitřního zařízení. Prvního duna roku 1948 vznikl protokol o předání části inventáře do sběrny Národní kulturní komise v Jemništi, kam slatiňanská vitrina odjela. Kvůli nedostatečným podkladům a chaosu v navezeném inventáři na Jemništi byl skleník zaevidován do fondu "neznámý původ". V 70. letech bylo Muzeum společenské kultury na Jemništi zrušeno a nahradila ho expozice Československo - sovětského přátelství. Bohemia Apetit Fest v Chrudimi: Lidé nevařili, přišli se najíst a ochutnávat "Poté vitrina cestovala po depozitech a zámcích, než jsme ji na základě archivního pátrání a starých fotografií dokázali identifikovat a díky vstřícnosti kolegů také vrátit domů," přiblížil kastelán Bušta složitou cestu skleníku. Pátrání v archivech a pramenech přineslo další významný úspěch slatiňanského zámku. Nově je do prohlídkové trasy zanesen Lovecký pokoj, jehož obnova skončila v březnu. Návštěvníci se mohou pokochat pohledy na africké trofeje, objeví také tajné dveře a další zajímavosti ze života knížecí rodiny. Po II. světové válce měl zámek Slatiňany velké množství klasického mobiliáře, nábytku, obrazů, hodin, vzácného porcelánu. Ale také byl napěchován předměty cennými nejen historicky, ale také materiálem ze zlata, stříbra a drahých kamenů. "Vše bylo odvezeno roku 1946 do Prahy. Současné umístění je u většiny zatím neznámé," dodal Jaroslav Bušta, podle jehož slov má seznam věcí pouze z jedné místnosti třináct stran, což svědčí o obrovském jmění Auerspergů. František Josef kníže z Auerspergu (1856–1938) proslul jako vynikající hospodář a milovník dostihových koní. Ve Slatiňanech nechal vybudovat hřebčín a stáje, patřící k nejmodernějším v Rakousko-Uhersku. Nechal upravit a modernizovat i slatiňanský zámek, často využívaný k rodinným pobytům. Při jednom z nich, v roce 1938, zemřel. (Zdroj: Wikipedia) Mohlo by vás zajímat: Krása vesmírná! Podívejte se na časosběrné video polární záře Petra Horálka Zdroj: Petr Horálek

