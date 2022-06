Starosta Buzek káraný andělem za přílišné pití alkoholu, obecní blázen Janek vyhrávající na okarínu ve věži kostela a další nezapomenutelné postavy legendárního filmu podle předlohy Jana Drdy dokážou i dnešního diváka rozesmát a rozplakat zároveň. Když štáb pod vedením režiséra Václava Binovce proměnil v letech 1941 a 1942 Ronov nad Doubravou v Železných horách ve fiktivní městečko Rukapáně, denně se to promítalo do života všech místních občanů. Mnoho z nich si zahrálo vedlejší role v komparzu, všichni obdivovali známé hvězdy – Smolíka, Plachtu, Marvana, Filipovského nebo Glázrovou.

Ronovský patriot Zdeněk Sejček společně se svým o generaci mladším přítelem Milanem Žandou vydali před pěti lety publikaci, ve které Sejček vzpomíná, jak si coby kluk natáčení filmu užíval. Každý den totiž utíkal za filmaři a dostával za to doma vyhubováno. Rád vzpomíná na krásné zážitky, mezi které například patří setkání s Františkem Filipovským. „Vyprávěli jsme si o Železných horách, které měl opravdu rád. Chodil stanovat do Lovětínské rokle a koupali jsme se společně u splavu," řekl Zdeněk Sejček. Jeho publikace Městečko na dlani Ronov nad Doubravou obsahuje řadu snímků přímo z natáčení, ale i fotografie porovnávající dnešní a tehdejší podobu různých ronovských ulic a budov.

Film s sebou přinesl i velká lidská neštěstí. Na jeho scénáři se podílel Karel Hašler, který byl zároveň uměleckým poradcem. Během natáčení byl 2. září 1941 zatčen gestapem. Nejprve byl vězněn na Pankráci a v Drážďanech, poté byl deportován do koncentračního tábora Mauthausen, kde zahynul 22. prosince 1941.

Městečko na dlani je spjaté i s herečkou Annou Letenskou, která měla ve filmu roli bývalé manželky obecního blázna Pudeše v podání Jindřicha Plachty. Za to, že Letenská spolu s manželem nechala ve svém bytě přespat člena odbojové skupiny, byla ještě před premiérou filmu zatčena a zahynula stejně jako Hašler v koncentráku v Mauthausenu.Málem tragicky skončilo natáčení i pro Jindřicha Plachtu, který scénu v kostelní věži, odkud spadne, dohrál jen s krajním sebezapřením a ihned poté byl odvozen sanitkou do nemocnice ve velkých bolestech a s vnitřním krvácením. V jedné ze scén, a to při pohledu zdola na ronovskou věž, ho zastoupil Karel Hašler.

Filmové městečko Rukápáně bude s Ronovem nad Doubravou na Chrudimsku spjato navždy, a tak si výročí filmu místní lidé rádi připomínají. V sobotu při oslavě jubilea protektorátního snímku se představili nadějní žáci Základní uměleckého školy z Třemošnice, své umění předvedly mažoretky z místní skupiny RONDO. Na pódiu vystoupil divadelní spolek DU:HA Hlinsko s hranou komedií „Bezkontaktní ženy“ a ve Svatokřížské ulici byla pro veřejnost připravena rekonstrukce filmového záběru s přijíždějícím doktorem a běžícími obyvateli města přesně podle filmové scény.

Zábavné odpoledne pokračovalo v přilehlém parku, kde děti mohly vidět bubble show. Večer v parku vyrostla velkoplošná LED obrazovka, na které se promítal film Městečko na dlani a poté zahrála skupina JEL-BAND z Čáslavi. Během celého odpoledne byly v parku postaveny stánky, ve vstupním vestibulu kostela Sv. Vavřince si lidé mohli prohlédnout fotografie z natáčení.

Film se odehrává v idylickém městečku Rukapáně někdy na konci 19. století. Starostu Buzka varuje anděl, aby již dále nepil. Syn boháče Václav Trantinec se uchází o chudobnou dívku Anči Karasovou. Na probíhajícím jarmarku je i Marie, bývalá žena Janka Pudeše, kterému utekla a ten se z toho zbláznil. Janek chce novou okarínu, za tu, kterou mu čepičář Stýblo rozbil. Nemá peníze, ale ostatní chlapi se na ni složí. Začnou si ho však dobírat, Janek uteče do kostelní věže, odkud spadne dolů. Starosta Buzek neposlechne dřívější varování anděla a opět pije. Anděl mu aspoň dá půl hodiny života. Starosta přichází do hospody, aby se rozloučil se svými sousedy a také ještě urovnal několik věcí. (Zdroj: Wikipedia)