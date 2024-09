Vladimír Kořen zavítal do Lukavice a setkal se s místními. | Video: Stromroku.cz

Patří mu zatím druhé místo, na vrchol žebříčku pořadí se dostala památná lípa u Roštína na Zlínsku, jež má o necelé dvě stovky hlasů více.

Ale do konce ankety zbývá ještě dost času. Hlasování končí 6. října.

Fotografie všech deseti finalistů jsou na webu ZDE. Stačí si vybrat svého favorita, hlasovat a poté ještě vše svou volbu potvrdit prostřednictvím e-mailové adresy.

Lukavický dub krásně v natočeném klipu představil Vladimír Kořen, kterého znají diváci jako moderátora televizního pořadu Zázraky přírody. Přijel do Lukavice, setkal se s místními a pozdravil se s dětmi, které chodí do školky v blízkosti památného dubu. A navrch přidal tip na výlet do okolí.

Klip je velice pozitivně naladěn, Vladimír Kořen je moderátorský profesionál. To, že jmenoval TU Lukavici TĚMI Lukavicemi mu každý musí odpustit. Podobně by dopadl v TÉ Orli nebo dalších obcích na Chrudimsku, jejichž názvy mnohdy "přespolní" komolí.

