/FOTO, VIDEO/ Když vás trauma přivede k podnikání. V zimě uplyne třináct let od chvíle, kdy se Pavlína Srnová ze Sobětuch na Chrudimsku rozhodla založit si psí salon. Jako vyučená elektromechanička nemohla najít práci, která by ji bavila. Byla zaměstnancem továrny, přivydělávala si brigádami. Zlom nastal ve chvíli, kdy se svou fenkou Sally přišla do psího salonu, kde ji čekalo nemilé překvapení.

Pavlína Srnová stříhá svého pejska Sallymana | Video: Romana Netolická

"Ta paní mého pejska zavěsila do jakési konstrukce, ještě ji přikurtovala a chtěla začít stříhat. A já jsem si okamžitě řekla: to tedy ne, takhle moji Sally nikdo věšet nebude! Když přivedu dítě k holiči, taky ho nikdo nepřivazuje. A tak jsme se vrátily domů a v pohodě jsme spolu stříhání zvládly. To byl počátek mého podnikání," vzpomíná Pavlína Srnová.

Živnost se nejprve rozbíhala pomalu, proto musela občas hledat přivýdělek na brigádách. Ale nyní už mezi pejskaři získala takové renomé, že v těchto dnech objednává klienty až na prosinec.

Snaží se držet ceny dole, aby k ní zavítali i ti, kteří by jinak salon nikdy nenavštívili. Záleží jí totiž hlavně na psech, kteří potřebují stejně jako lidé ostříhat a udělat "pedikúru".

Někteří Pavlínini chlupatí klienti nejsou žádní beránci. "Pokud je pes agresivní, vyžaduji přítomnost majitele. Když si ho takto vychoval, ať si ho srovná. V případě nezvladatelnosti je odesílám oba domů," říká striktně.

I ve světě psů existují módní trendy, ale v sobětušském salonu se žádné extrémnosti, třeba tetování, barvení chlupů nebo lakování drápků, neprovádějí. "Někdo chce stále a tudíž zbytečně stříhat, ale to já nezastávám. Zbytečně se ničí srst, která má být krásná a kompaktní. Jsou to jen zbytečné výmysly lidí ," tvrdí Pavlína.

Apeluje na to, aby se lidé spíše starali o psí drápky, které bývají často přerostlé a zalamují se. Ničí se jim klenba tlapky. Péči potřebují také zuby, to bývá často velmi zanedbáváno. "Hned to poznám, když mi pejsek dýchne do obličeje, že mu pán nečistí zoubky. To je puch jako z kanalizace, zde hrozí velké zdravotní problémy," říká.

Pavlína Srnová spolupracuje s chrudimským útulkem. Už mnozí psí tuláci prokoukli právě v Sobětuchách a získali tak lepší šanci na případnou adopci.

V rodinném domě Srnových s velkou zahradou se nachází i hotel pro zvířata. Když majitelé jedou na dovolenou nebo musí být třeba hospitalizováni, náhradní ubytování jim přijde vhod. O pejsky je dobře postaráno, a to včetně venčení. Hotel není jen pro ně, svůj prostor zde mají i kočky.

Psí salon začíná provoz ráno, končí večer. Na koníčky - práci na zahradě nebo turistiku - Pavlíně moc času nezbývá. Ale ve svém světě je šťastná. "Našla jsem to, co jsem hledala," komentuje s úsměvem.

Zdroj: Romana Netolická