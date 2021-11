Lékaři v nemocnicích v Pardubickém kraji využívají při léčbě covidu také monoklonální protilátky a experimentální léčiva. Léčba však musí být vždy indikována lékařem a pacient musí přijít s doporučením. Napsat jej může specialista nebo praktický lékař. Pacient sám si léčbu v nemocnici vyžádat nemůže. "Limitem jsou aplikační kapacity, aplikace protilátek je totiž časově, prostorově i personálně poměrně náročná. Dostupnost monoklonálních protilátek je pak také závislá na dodávkách od státu," uvedla Kateřina Semrádová, mluvčí Nemocnice Pardubického kraje. Všechna oddělení, která protilátky podávají, se ovšem paralelně starají o hospitalizované covidové pacienty, kterých je v kraji už téměř 180.

Monoklonální protilátky proti onemocnění covid-19 mohou být podávány dospělým a dětem starším 12 let, které váží alespoň 40 kilogramů, a to do 10 dnů od nástupu příznaků. Jde o osoby, které patří do vybraných ohrožených skupin, a to pacienti trpící diabetem nebo silnou obezitou.

Rozhodně to není tak, že by experimentální lék na covid-19 mohl dostat každý, kdo má pozitivní PCR test. "Doporučení přichází od praktického lékaře nebo lékaře-specialisty, byť u nás jsou to dominantně praktici. Ti pak kontaktují aplikační centrum u nás na infekčním oddělení, kde se domluvíme, zda a kdy je možné tento druh léku pacientovi podat,“ vysvětlil primář infekčního oddělení Pardubické nemocnice Pavel Němec. Podobný postup platí i v dalších krajských nemocnicích. Aplikace látek trvá zhruba dvě hodiny. "Jen infuze zabere zhruba hodinu, další hodinu sledujeme pacienty kvůli možným nežádoucím účinkům. Mezi ně může patřit například alergická reakce. Zatím jsme však ale žádné závažnější komplikace nezaznamenali,“ dodal Němec. Protilátky by ale lidé rozhodně neměli brát jako zázračný lék, ačkoliv dokáží omezit vstup viru do lidských buněk a zabránit zhoršení nemoci. „Účinnost těchto protilátek není stoprocentní. I to je jeden z mnoha důvodů, proč bych rád apeloval na všechny, kteří ještě nejsou očkováni, aby to udělali co možná nejdříve. Určitě by nebylo dobré, kdyby někdo získal dojem falešné jistoty, že pokud si může nechat aplikovat protilátky, nemusí se nechat očkovat. To není správná cesta,“ podotkl primář.

V Pardubické nemocnici jsou nyní schopni podat monoklonální protilátky ve všední den až deseti pacientům, o víkendu třem denně. Na desítky zájemců denně v tuto chvíli nemocnice nemá kapacitu. Zájem o protilátky hlásí rovněž nemocnice v Litomyšli, Svitavách a Ústí nad Orlicí. „V poslední době jsme zaznamenali zvýšený zájem o podání monoklonálních protilátek. Vyhovět v tuto chvíli můžeme až pěti pacientům denně. Děláme, co můžeme, ale musíme se starat také o covidové pacienty a běžný chod interního oddělení,“ řekl Jan Bánik, primář interního oddělení Orlickoústecké nemocnice. Stejně je na tom i nemocnice v Litomyšli. "Rozhodně tento druh léčby splňuje svůj účel,“ zmínil Tomáš Ducháček, primář interního oddělení Litomyšlské nemocnice.

Od října podali lékaři v nemocnicích v Pardubickém kraji monoklonální protilátky zhruba pětistovce pacientů. „Zásoby máme dostatečné. Ministerstvo zdravotnictví určilo jako distribuční místo pro monoklonální protilátky pro Pardubický kraj lékárnu ve Fakultní nemocnici Brno. Z naší lékárny pro ně dvakrát až třikrát týdně vypravujeme auto s monitorovaným chladicím boxem. Na jeden závoz dovezeme do Pardubic dávky pro 100 pacientů. Poté následuje rozvoz do jednotlivých nemocnic v kraji,“ sdělila Zdeňka Vondráčková, vedoucí úseku farmacie Nemocnice Pardubického kraje.