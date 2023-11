Každý z okolí Holetína pamatuje nepříjemnou situaci v předloňska, kdy byly kvůli opravě uzavřeny v Hlinsku silnice na Ždírec nad Doubravou i na Svitavy. Kamioňáci, a to zejména ti polští, nedbali varující cedule s upozorněním, že most v Holetíně má výšku pouhých 3,8 metru a do úzké odbočky vjeli.

Firma Chládek a Tintěra Pardubice zahájila stavbu nového mostu s přilehlým chodníkem 1. července a dokončila ji o posledním říjnovém dni. Investorem byla Správa železnic (SŽ), která za ni zaplatila 45 milionů korun bez DPH.

"Potom už nevedla cesta zpět. Většina náklaďáků nepodjela, hodně si jich poničilo plachtu a náklad. Někdo dokonce konstrukci mostu o kus posunul," řekla Deníku místní obyvatelka, která se představila jako Anna. To se skutečně stalo.

Správa železnic proto tehdy musela skutečně přistoupit k nutné opravě mostu, bylo to koncem předloňského září. A postavila ho speciální technologií, aby byl přejezd vlaků tišší než doposud.

"Nyní je na místě zavedena pomalá jízda, která bude ukončena na základě kontrolního měření geometrické polohy koleje na konci příštího týdne. Předběžná škoda na mostě je po události vyčíslena na 600 tisíc korun," uvedla tehdy mluvčí SŽ Nela Friebová.

Původní plán byl začít s rekonstrukcí mostu až v roce 2024, ale nakonec SŽ zvolila dřívější termín. Výsledkem práce firmy Chládek a Tintěra Pardubice a jejích subdodavatelů je moderní stavba s podjezdovou výškou 4,5 metru, tedy o 80 centimetrů více než byl původní most. Jako bonus získali Holetínští i přilehlý chodník.

Přesto někteří na zvýšení mostu nadávají - při úterním slavnostním přestřižení pásky to potvrdil starosta obce Jan Břeň. "Lidé se bojí zvýšeného počtu kamionů, které budou Holetínem projíždět. Já si to nemyslím, nejsme až tak lákavým úsekem pro řidiče. Jsem přesvědčen o tom, že se to nestane. Hlavní je, že se zvýšila bezpečnost chodců a celého silničního provozu," zdůraznil starosta.

Starou nýtovanou konstrukci mostu nahradila konstrukce moderní z oceli. Díky tomu, že vlaky už nejezdí po mostnicích, ale po klasické trati se štěrkem, se výrazně snížila hlučnost spojů pendlujících mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem. "Vždycky to byl rachot, když vlak projížděl, hodně to drncalo. Teď je to velice tiché," pochvaloval si místní důchodce, který bydlí nedaleko.

Holetínský most je o 80 centimetrů vyšší a díky jeho novému tvaru se rozšířila i samotná silnice. Zbylo tak pohodlně místo pro chodník.

Firma Chládek a Tintěra Pardubice při zakázce spolupracovala se společností OK Třebestovice, která ve svých dílnách moderní ocelovou konstrukci zhotovila a na místo ji během jedné zářijové noci dopravil do Holetína speciální vůz pro nadměrné náklady. Instalace dopadla na jedničku, podívejte se na video.

Zdroj: Romana Netolická