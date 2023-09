/FOTO, VIDEO/ Rekonstrukce ulice Milady Horákové se časově pozdržela, měla začít v dubnu s předpokládaným ukončením stavby v závěru letních prázdnin. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má teď v září konečně zahájit alespoň přípravné práce. Most u Tesca, jehož životnost už je na hranici udržitelnosti, se tak obnovy dočká až v příštím roce.

Most se začne rekonstruovat až v březnu příštího roku. | Video: Milan Klicpera

"Přípravné práce na stavbě budou zahájeny v tomto měsíci a budou se týkat zařízení staveniště, přeložek inženýrských sítí a výstavby provizorní lávky pro pěší a cyklisty bez omezení dopravy," potvrdila Deníku mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Investorem kompletní rekonstrukce ulice Milady Horákové je státní ŘSD, ale město na ni přispěje osmi miliony korun. Jeho zájmem je, aby se opravil chodník vedoucí kolem sportovišť do nemocničního kopce. Je už polorozbořený a navíc ho hyzdí lampy veřejného osvětlení, které stojí přímo v jeho středu - nikoliv na okraji.

To není vtip: Po ortéze spadlé z nebe se hledá i ztracená zubní protéza

"Už je to tam na zlomení nohy, opravdu. Jdu tudy po mnoha letech, přijela jsem za vnučkami. S tímhle by už se mělo něco dělat," řekla rozzlobeně šedesátiletá chrudimská rodačka Hana Jílková, která nyní žije v Kutné Hoře.

Chrudimská ulice Milady HorákovéZdroj: mapy.cz

Není sama, lidé vezoucí kočárek se nemohou na chodníku kvůli lampám vyhnout a někdo dokonce osvětlení obchází po silnici, což je vzhledem k frekventovanému provozu velmi riskantní. Lampy musí stát minimálně půl metru od jízdního pruhu, a ten dosahuje těsně k obrubníku chodníku. ŘSD proto po dohodě s vedením města postaví pruh pro cyklisty, takže potom bude možné osvětlení posunout až ke kraji chodníku.

ŘSD vyhotoví nové povrchy od kruhového objezdu "U Guláška" až po okružní křižovatku u nemocnice. Součástí jednoho z autobusových zálivů pod kopcem u Tesca bude sjezd v místě nynějšího kůrovcového lesíka, který později poslouží jako cesta k parkovacímu domu i budoucí železniční zastávce.

Součástí rekonstrukce ulice Milady Horákové je i oprava mostní konstrukce u obchodního domu Tesco. "Bude prováděna až na začátku příští stavební sezony, předpoklad je od března do června roku 2024. Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace I/17, a proto dojde ke zrychlení doby výstavby. Objízdná trasa je plánována po silnici I/37, tedy po obchvatu Chrudimi," napsala doslovně ve vyjádření Deníku mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Téměř půlroční zdržení rekonstrukce ulice Milady Horákové nastalo z toho důvodu, že ŘSD dlouhou dobu vybíralo dodavatele stavby. "Firma už je vybrána, čekalo se na administrativní kroky," vysvětlil chrudimský místostarosta Zdeněk Kolář.

Možná přijde i Pamela. Řízky s sebou, stará Karosa vyjíždí na výlety

Až Ředitelství silnic a dálnic začne bourat most u Tesca, město čeká složité čtyřměsíční období v oblasti dopravy. Městský objezd je značně frekventován, jezdí po něm kromě aut i autobusy hromadné dopravy nebo meziměstské spoje. ŘSD chtělo most už několikrát rekonstruovat. "Přišli s tímto požadavkem v roce 2020, ale nechtěl jsem, aby tato frekventovaná silnice byla zavřená - tehdy ještě nebyl dokončen obchvat města a všechna doprava jezdila právě ulicí Milady Horákové. Nedovedu si představit, co by se dělo s dopravou v Chrudimi, kdyby se most býval uzavřel už tehdy," řekl starosta města František Pilný.

Náhradní trasy vedení města zveřejní před zahájením stavby, jasné v tuto chvíli je, že povedou nejen po obchvatu města, ale i některými přilehlými ulicemi, které nejsou v této době nadměrně zatíženy a čeká je tak razantně zvýšený tranzitní provoz.

Zdroj: Milan Klicpera

Z osmi milionů korun, kterými se město podílí na rekonstrukci ulice Milady Horákové, nebudou financovány jen chodníky a lampy. "Vybudujeme ještě nový chodník do chatařské osady Na Bělidle a také tři autobusové zastávky," uvedl radní zodpovědný za investice Aleš Nunvář.

ŘSD vyhotoví nové povrchy od kruhového objezdu "U Guláška" až po okružní křižovatku u nemocnice. Součástí jednoho z autobusových zálivů pod kopcem u Tesca bude sjezd v místě nynějšího kůrovcového lesíka, který později poslouží jako cesta k parkovacímu domu i budoucí železniční zastávce.