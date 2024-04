Hned po Velikonočním pondělí byla zahájena demolice konstrukce mostu u obchodního centra Tesco v Chrudimi. Informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic Pardubického kraje, které je investorem rozsáhlé stavební akce, která potrvá až do srpna.

Přes Chrudimku se pěší dostanou díky provizorní lávce. | Foto: Karel Dvořák

Zdroj: ŘSD Pardubického kraje

Přes řeku Chrudimku se lidé dostanou, nebudou muset vážit dlouhou cestu k mostu v ulici Vrchlického. „Ve středu bude provoz pro pěší převeden na dokončenou provizorní lávku," oznámil investor na twitteru.

Stavební dělníci po snesení vlastní mostovky začnou s instalací nové mostovky, vytvoří spřaženou desku, římsy a zábradlí.

Objízdné trasy vedou po městském komunikačním okruhu a obchvatu Chrudimi, viz níže situace uzavírky a objízdných tras. Využít lze i komunikace v ulicích Na Ostrově a V Průhonech, kde však situaci komplikují souběžné částečné uzavírky kvůli výstavbě lávky přes řeku Chrudimku, a to až do poloviny července.