Už aby byl konec července, myslí si hodně řidičů, kterým komplikuje cestu rekonstrukce mostu u obchodního centra Tesco. Firma postupuje podle časového plánu, ale hotovo bude mít až za dva měsíce.

Uzávěra mostu u Tesca v pondělí ráno začala | Foto: František Pilný

Zdroj: ŘSD Pardubického kraje

Most je uzavřen od 18. března a platí úplná uzavírka. Ačkoliv se to z počátku stavby nezdálo, protože doprava byla plynulá, nyní se tvoří už v Palackého ulici až po kruhák na Bídě dlouhé kolony.

"K lékaři do nemocnice to mám do kopce kousek, ale teď musím objíždět celé město. Musím počítat asi s půlhodinou, auta popojíždějí jako šneci," řekl Karel, jeden z oslovených řidičů.

Pátrání po seniorovi u Studnic bylo úspěšné. Voják obdržel Ztracenou pomněnku

Podle sdělení krajského Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) aktuálně probíhají v rámci rekonstrukce mostu demoliční práce na stávající spodní stavbě.

"Následně budou pokračovat stavební práce na zakládání nového mostu. Dopravní omezení jsou beze změn, platí úplná uzavírka, děkujeme řidičům za trpělivost," vzkázalo ŘSD na sociální síti X. Nový most bude zprovozněn na přelomu července a srpna.