„Pokud jste viníka viděli a máte informace vedoucí ke zjištění řidiče, volejte na číslo 974 572 250, 974 572 262 nebo na linku 158. Za jakékoliv informace děkujeme,“ vzkázala svědkům mluvčí krajské policie Eva Maturová s tím, že k události došlo 25. září v čase od 3 hodin ráno do 11:12 hodin dopoledne.

Projekt rekonstrukce mostu je připravený, s jeho realizací bude Správa železnic moct začít po ukončení modernizace železničního uzlu Pardubice, což je podle předpokladu v roce 2024.

Pracovníci Správy železnic už provedli nutnou opravu mostu. „Nyní je v místě zavedena pomalá jízda, která bude ukončena na základě kontrolního měření geometrické polohy koleje na konci týdne,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová s tím, že předběžná škoda na mostě je po události vyčíslena na 600 tisíc korun.

Přes Holetín si často šoféři těžkých vozidel zkracují cestu. Dopravní značení omezující výšku auta na 3,8 metru přehlédnou nebo ji vidět nechtějí. Denně tak svědci komentují snahu dalšího nešťastníka, který se marně snaží pod konstrukcí projet. To, že Otloukánka, jak holetínské „pasti“ někteří přezdívají, někdo poškodí, byla podle jejich názoru jen otázka času.

„K nerespektování značení podjezdné výšky dochází denně, policie přislíbila Správě železnic zvýšenou kontrolní činnost dotčeného místa,“ dodala Friebová.

Zvýšený průjezd kamionů v poslední době souvisí s několika dopravními uzavírkami v okolí, velkou roli například hraje oprava mostu v Krouně, která nedovoluje průjezd aut z Poličky do Hlinska. Další obtíží může být uzavření silnice v Blatně, kde se opravuje most. Omezení ale potrvá jen týden.

Most se rozšíří a zvýší se také jeho podjezdná výška, a to na 4,5 metru. A to je podle místních lidí problém. Obávají se, že se v Holetíně nadměrně zvýší tranzit kamionů, což bude mít vliv i na bezpečí chodců, zejména dětí. „Podle mě je most s průjezdnou výškou 3,8 metru omezení, jež chrání obyvatele Holetína od kamionové dopravy, i když ta si hledá trasu. Zároveň je cestou umožňující se dostat osobním automobilem ze Skutečska a Chrasti na Hlinecko.

Paralelní silnice přes Miřetice a Srní se, co si pamatuji, v zimním období nesolí. Kdyby se Holetín stal volně průjezdný pro kamiony, silnice by se stala nebezpečnou v celém úseku, a to nejen před školou,“ napsal diskutující Michal v obsáhlé debatě na facebooku.

Holetínem před časem kolovala petice, která měla plánované zvýšení mostu zastavit. Ale při pohledu na vyjádření Správy železnic se nic zásadního nezměnilo. „Silnice přes Holetín je trasa odnikud nikam, navíc samá zatáčka a prudké kopce. Kdo ví trochu o plánování tras kamionů, uzná, že žádné drama se ani po zvednutí mostu konat nebude. Prostě tahle trasa není pro kamiony vhodná, takže bych nepanikařil. Pokud chce někdo psát petice, ať chtějí raději přeložku celé silnice, jak je už více než deset let v plánech,“ napsal diskutující Martin.

Holetínští nemají z plánovaného navýšení železničního mostu dobrý pocit. Obávají se i o bezpečnost svých dětí, protože po celé délce obce nejsou chodníky. „Vzhledem k tomu, že již je tady dost velký provoz kamionů, jsem se rozhodl z Holetína odstěhovat,“ napsal v diskuzi Martin, ale vzápětí dodal, že tento důvod není jediný, který ho k životnímu kroku vede.