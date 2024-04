Ředitelství silnic a dálnic ujistilo na sociální síti X, že práce na rekonstrukci mostu na silnici I/17 v Chrudimi pokračují podle harmonogramu. "V tomto týdnu pracujeme na demolici mostovky. V provozu je lávka pro chodce, objízdná trasa pro dopravu je vedena po okruhu města," uvedlo s tím, že práce dokončí na začátku srpna.

Chrudimáci už si na objížďky zvykli, hůře na tom jsou nahodilí návštěvníci města. | Foto: ŘSD Pardubického kraje

I během víkendu pokračovaly práce na demolici mostu. Aktuálně je odbouraná i druhá mostní římsa a krajní prefabrikovaný nosník.

Na objížďky si už Chrudimáci nebo ti, kteří do města jezdí pravidelně, zvykli. Hůře jsou na tom ti, které zastaví uzavřený most a čeká je okružní jízda. To ostatně zažili motorkáři, kteří v sobotu přijeli do Chrudimě, aby se zúčastnili motožehnání v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Resslově náměstí.

Kdo přijel k nemocnici, mohl si gratulovat a jet co centra přímou cestou. Podobně na tom byli i řidiči na příjezdu od Pardubic. Vyhlídkovou jízdu absolvovali motorkáři na silnici ze Slatiňan, kteří měli cestu nejdelší, ale o to víc poznávací.

Na uzavírku mostu u chrudimského Tesca už nyní upozorňují pořadatelé KamionFestu, který se bude konat od 21. do 23. června na letišti. "Samozřejmě řešíme náhradní trasu spanilé jízdy po domluvě s odborem dopravy, dopravní policií a dopravním značením fa Dopa CZ. Informace pro vás, co budou přijíždět od Vysokého Mýta, tak buď najet na obchvat a přes Slatiňany na letiště, nebo druhou stranou přes město na letiště," poradili organizátoři festivalu, jehož výtěžek je pravidelně věnován dětem.

