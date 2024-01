"Vyměníme pozemek v okolí stavby za jiný ve vlastnictví obce a následně bude možné uvažovat o převodu pozemku pod stavbou na město Seč. Město tak následně bude moci s majitelem stavby jednat," upřesnil Rusňák.

"Dokud nebude všechno jasně dané na papíře, nemá cenu se k tomu ve velké míře vyjadřovat. Mám rád věci hotové, zrealizované. Každopádně o motel usilujeme dlouhou řadu let, ostatně už v roce 2005 tady Stanislav Motl natáčel televizní reportáž. Bude to dvacet let a nic se nezměnilo. Jedno platí: Město Seč mělo odnepaměti vehementní zájem uklidnit situaci v tom území, kde se motel nachází. Aby to bylo důstojné vůči přehradě a krásné přírodě, kterou tady máme," řekl starosta Seče Marcel Vojtěch.

Pivo, kytary, citronová zmrzlina. To byl motel

S vlastníkem objektu se podle jeho slov vedla pokročilá jednání, existoval dokonce projekt na jeho znovuvzkříšení. "Popravdě nevím, jaká je situace nyní. Až bude směna pozemků realizována, samozřejmě budeme firmu kontaktovat," dodal Vojtěch.

Ze záznamů katastrálního úřadu lze vyčíst, že ruina patří pardubické firmě VAV - tuning s.r.o., ale kontakt na jednatele se nepodařilo redakci zjistit.

AOPK ČR původně chtěla na parcele, na které stojí zbytky motelu, postavit Dům přírody. Ale kvůli složitým majetkovým záležitostem svůj záměr nerealizovala a zvolila si pro něj ve spolupráci s městem Chrudim místo v blízkosti chrudimských rekreačních lesů Podhůra. Poté však došlo ke změně podmínek dotačního Operačního programu životního prostředí. Záměr dostal okamžitě stopku, protože bez dotace ho realizovat nešlo.

Motel na Seči otevřela Jednota Hlinsko v roce 1962. Ubytovací kapacita tehdy byla 120 lůžek a provozovatel vařil denně až tisíc jídel. Hostů bylo bezpočet, mnozí rádi vzpomínají na nabídku salátů, obložených talířů nebo pohárů. Koncem devadesátých letech to šlo s motelem z kopce. Změnil párkrát majitele, byl v aukci, neúspěšně ho prodávala realitní kancelář. Před dvaceti lety se pod tíhou sněhu zřítila střecha restaurace a nyní z věhlasného zařízení zbyly jen obvodové zdi.

"Město za těchto podmínek není schopné záměr dotáhnout do konce," uvedl chrudimský starosta František Pilný. "Areál by stál na krásném místě, rekreační lesy mají navíc velké zkušenosti s environmentální výchovou. Věřím, že čas na výstavbu Domu přírody ještě přijde," podotkl Josef Rusňák z AOPK ČR Východní Čechy.

"Záměr postavit Dům přírody na Seči jsme už opustili, stále preferujeme postavit ho v Chrudimi na Podhůře, kde už záměr začal výstavbou parkoviště pod rozhlednou Bára. Pozemek na Seči, který plánujeme získat výměnou za ten v sousedství motelu, zůstane jako naše územní rezerva. V budoucnu tam může být například informační stanoviště pro návštěvníky," řekl vedoucí Správy CHKO Železné hory Vlastimil Peřina.