Chrudimská motorkářská organizace Motoparta chce pomoci začínajícím motorkářům. Vážná zranění a úmrtí na silnicích jsou často způsobena nedostatkem zkušeností a špatně zvládnutou technikou jízdy.

Tréninky se uskutečni v průmyslové zóně a na dvoře Městského úřadu v Chrudimi. | Foto: Motoparta Chrudim

Policejní statistika hovoří jasně: v loňském roce na českých silnicích zahynulo 455 lidí, z toho 70 na motorce.

K nejtragičtějším dopravním nehodám v Pardubickém kraji patří smrtelná havárie motocyklu na Chrudimsku, při které zahynula teprve osmnáctiletá Anetka Pátečková. O necelé dva měsíce později zemřela po střetu se zvěří mezi Lovčicemi a Chlumcem nad Cidlinou pětadvacetiletá Terezka Stačinová. (psali jsme ZDE a ZDE)

Motorkáři přijíždějí do Skutče na poslední rozloučení s Anetkou.Zdroj: Deník/Kamil Dubský

Obě dívky vyprovodily při posledním rozloučení tisíce motorkářů, kteří přijeli z celé republiky. Organizátorem pohřbu Anetky Pátečkové ve Skutči byla právě Motoparta Chrudim, která chce už od začátku května uspořádat pro mladé nebo méně zkušené motorkáře projekt s názvem Bezpečně s Motopartou.

"Často se stává, že si motorkáři koupí silný stroj ve svých padesáti letech, když předtím seděli jen na slabém motocyklu. Jsou také kluci, kteří se v autoškole sice naučí nějakým způsobem jezdit v běžném provozu, ale netuší, jakým způsobem krizově brzdit nebo jak správně projíždět zatáčkou. Protože v běžném provozu je tohle nikdo neučí. Proto jsme se rozhodli uspořádat bezplatné kurzy," vysvětlil předák Motoparty Michal Horkel.

Zdroj: Motoparta Chrudim

Účastníci projektu se budou učit pokročilé jízdě na motorce na polygonu v chrudimské průmyslové zóně, kde se nachází točna a je to zároveň zkolaudovaná zkušební plocha pro autoškoly. "Je to tam bez dopravní zátěže, takže budou účastníci kurzu v bezpečí. Motopartě jsme nabídli ještě jedno místo k tréninku, a to dvůr městského úřadu. Je uzamykatelný, takže budou mít klid," řekl chrudimský starosta František Pilný, kterého za jeho dlouhodobou vstřícnost jmenovala Motoparta čestným členem klubu.

Do chystaného preventivně bezpečnostního projektu se už za pár týdnů zapojí několik zkušených motorkářů, kteří mají letité zkušenosti a absolvovali několik oficiálních motorkářských škol. "Zároveň někteří z nás prodělali i školu smyku. Budou jakýmsi garantem a dohlížitelem nad tím aby těch pár základů, které motorkáři potřebují, zvládli. Rozhodně jim doporučíme, aby absolvovali taky profesionální motoškolu, kterou my nesuplujeme. Nám jde hlavně o to, aby ti kluci měli zhruba přehled o svých chybách za řidítky a mohli pracovat na jejich odstranění," zdůraznil Michal Horkel.