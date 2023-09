/FOTO, VIDEO/ Vlastislav Růžička ze Sobětuch vystudoval vysokou školu dopravní a hned po vojně pracoval jako ředitel továrny. Kariéru měl našlápnutou skvěle, ale pořád ho cosi nutilo hodit inženýrský titul za hlavu a začít se věnovat tomu, co ho baví. Své podnikání zaměřil na výkup a opravu škodovek v dílně, která se nachází v Sobětuchách na Chrudimsku. Potom už byl jen kousek k tomu, aby si splnil sen v podobě těžkých vojenských vozidel a autobusu Karosa, který je pro české výletníky legendou. Kdo by neznal film Účastníci zájezdu? Právě takový autobus vyjíždí ze Sobětuch za blízkými i vzdálenými cíli a zájem cestujících je značný.

Vlastislav Růžička za volantem Karosy. | Video: Vlastislav Růžička

Karosu vyrobenou v roce 1987 Vlastislav Růžička koupil od armády prostřednictvím dražby. "Měla najeto 316 tisíc kilometrů a byla ve velmi zachovalém stavu. To říkal každý, kdo ji viděl a obdivoval. Samozřejmě to chtělo vychytat mouchy, ale musím říct, že autobus je velmi spolehlivý a šlape jako hodinky," říká pyšný majitel.

Žlutobílá Karosa už několikrát překročila české hranice, a to hlavně do polské Kudowy Zdroje. Sousedi si pohodovou jízdu užili a navíc si na trhu nakoupili. Další výlet Růžička plánuje na 16. září, a to do Žlebských Chvalovic, kde se koná pivní festival a zájezd je tudíž pojmenován "S karosou na pivo". V říjnu si lidé rádi v Polsku nakoupí dušičkovou výzdobu. "Řízky s sebou, možná přijde i Pamela. Každý si rád a s nostalgií vzpomíná na výlety v devadesátkách. Mně se líbí, jak na nás kolemjdoucí mávají a usmívají se, také se jim v hlavě jistě vynoří vzpomínky," míní Vlastík.

Autobus o prázdninách vyrazil hned na několik výletů. Velký úspěch měla cesta do Kopřivnice, kde se nachází muzeum renomované značky Tatra, užily si ho i děti trávící pobyt na letním táboře nedaleko Sobětuch. Spanilá jízda Karosou se ve většině případů vždy skloubí se zastávkou u vody, oběd nebo večeři. A pokud je řeč o koupání, autobus se každoročně vydává 23. prosince k pískovému rybníku do Mělic, kde si účastníci zájezdu pochutnají na vánočním punči a cukroví, zazpívají koledy a někteří se nechají vyhecovat ke skoku do chladné vody.

Karosa není jediným splněným snem Vlastislava Růžičky. Krajinu brázdí i obrněným transportérem a obrněným náklaďákem Praga V3S. "Jezdíme na různé srazy, ale hlavně na dětské dny. Pro děti je velkým zážitkem vylézt nahoru a svést se," usmívá se Vlastík.

"Ótéčko" může jet i po silnici, ovšem s doprovodným autem s majákem. To je pak jízda pro kluky a holky přímo dokonalá.

Výlety s Karosou může zažít každý. Prostřednictvím webových stránek www.retrochvilky.cz si lze objednat výlet, ale i projížďku vojenskými vozidly československé lidové armády. Zážitek umocní pohled skrz neprůstřelný pancíř nebo možnost zamíření s protiletadlovými kanóny.

Autobus Karosa LC 735

Model meziměstského linkového autobusu vyráběla společnost Karosa Vysoké Mýto v 90. letech 20. století. Konstrukčně je C 735 shodný s více rozšířeným autobusem Karosa C 734. Jedná se o dvounápravový vůz s polosamonosnou karoserií panelové konstrukce. Motor je umístěn za zadní nápravou, v prostoru zadního panelu. V pravé bočnici jsou umístěny dvoje dvoukřídlé výklopné dveře přibližně stejné šířky. Autobusy C 735 jsou určitým mezitypem mezi linkovým C 734 a dálkovým LC 735, jezdí tedy na delších trasách než meziměstské C 734, ale ne na zcela dálkových linkách jako LC 735. Proto mají vozy C 735 pohodlnější sedačky pro cestující s vyššími opěráky

OT 64 – Skot

Obrněný transportér OT-64 (SKOT je akronym slov: Střední Kolový Obrněný Transportér či Średni Kołowy Opancerzony Transporter) byl společný československo-polský projekt obojživelného obrněného transportéru. První práce na vývoji začaly roku 1959, v tomtéž roce byl postaven první prototyp, který dostal název SKOT. První zkušební série byla vyrobena roku 1961 a do armád obou spolupracujících států byl stroj zařazen roku 1964. Výroba probíhala v Polsku, přičemž řada komponentů (například motor Tatra, převodovka Praga a podvozek) byla dodávána z Československa.

Transportér měl pohon všech osmi, na lichoběžníkových ramenech s vinutými válcovými pružinami nezávisle uložených kol, centrální huštění pneumatik, dvě řiditelné přední nápravy a další moderní agregáty. Pohon na vodní hladině obstarávaly 2 lodní šrouby. Výzbroj tvořil 14,5mm velkorážní kulomet KPVT se spřaženým kulometem SGMT ráže 7,62 mm, nebo 12,7mm protiletadlový kulomet NSV a 7,62mm kulomet PKT.

Praga V3S PLDVK „Ještěrka“

Praga V3S (vojenský třítunový speciál,[p 1] hovorově vétřieska nebo vejtra, popř. vejtřaska, vétřaska) je třínápravový terénní nákladní automobil s pohonem všech kol (znak náprav 6×6). Vůz vznikl dle zadání a požadavků Československé armády na standardní střední terénní nákladní automobil. Vyznačuje se žebřinovým rámem, tuhými portálovými nápravami a vzduchem chlazeným motorem konstrukce Tatra. Praga V3S je nejdéle vyráběným československým nákladním automobilem a jedním z nejpočetnějších. První prototyp byl zhotoven roku 1952, v roce 1953 začala sériová výroba, která s přestávkami trvala až do roku 1990.

Upravený podvozek Praga V3S používal samohybný 30mm protiletadlový dvojkanón vz. 53/59 s krycím názvem Ještěrka, vyvinutý v roce 1957 a využívaný armádami Československa, Jugoslávie i jejich nástupnických států.