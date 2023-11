/VIDEO/ Stojí hruška v širém poli. A to u Mrákotína poblíž Skutče na Chrudimsku. Přežila kolektivizaci, scelování polí, stavbu meliorací i neodborné zásahy. A teď přes svůj neuhlazený tvar koruny - nebo možná právě proto - vyhrála celostátní anketu Strom roku. Získala 6433 hlasů, o čtyři stovky víc než druhý nejúspěšnější finalista letošního ročníku ankety. Památná a chráněná hrušeň skutečně stejně jako ve známé lidové písni stojí osamocená uprostřed pole a není příliš velká, kolem kmenu měří asi dva metry a na výšku osm, se svými 110 lety je ale nesmírně odolná.

Vyhlášení výsledků soutěže Strom roku 2023 | Video: Stromroku.cz

"Vítězkou 22. ročníku ankety Strom roku se stala Hruška v širém poli z Pardubického kraje s celkovým počtem 6 433 hlasů. Na druhém místě se umístila Nepomyšlská lípa s počtem 6 027 hlasů a bronzovou příčku obsadila Lípa na školní zahradě s krásnými 3 823 hlasy. Všem vítězům i finalistům gratulujeme," uvedli v úterý organizátoři každoroční populární ankety.

Vítězný Strom roku získá arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a postupuje do mezinárodní soutěže Evropský strom roku.

Stojí hruška v širém poli je stará lidová píseň. Možná pomohla té z Mrákotína k vítězství. Poslechněte si ji:

Zdroj: Youtube

V tvaru hrušně se podle nominační charakteristiky odráží silný vítr, který na Vysočině vane nejčastěji ze západu a také její osamělá poloha uprostřed pole. Hrušeň z Mrákotína u Skutče na Chrudimsku bojovala o titul Strom roku jako jediný zástupce Pardubického kraje. V celorepublikovém hlasování ještě na počátku září byla v průběžném pořadí ankety druhá nejúspěšnější. Ve finále, kde narozdíl od předchozí části soutěže bylo už tajné hlasování, pak předstihla Nepomyšlskou lípu z Ústeckého kraje, která nakonec skončila druhá.

Památná a chráněná hrušeň stejně jako ve známé lidové písni stojí osamocená uprostřed pole a není příliš velká, kolem kmenu měří asi dva metry a na výšku osm, se svými 110 lety je ale nesmírně odolná. "Zažila toho opravdu hodně, nikdo se s ní nepáral. Před lety se kolem pásly krávy, zažila rekultivace a další krajinné zásahy. Myslím, že si ocenění zaslouží," řekla už před časem starostka Mrákotína Ludmila Vacková, která společně s místní akční skupinou a mikroregionem Skutečsko-Ležáky strom do ankety nominovala.

Hrušeň neplodí, jde s největší pravděpodobností o semenáček, který se na poli ujal a statečně vyrostl do osmimetrové výšky. Upoutávku na mrákotínský strom přijel do Mrákotína natočit oblíbený moderátor Vladimír Kořen. "Vítěz získá odborné ošetření, a to je u ovocných stromů velmi důležité. Musíme se o ně více starat. Loni v této soutěži vyhrála také hruška a já této mrákotínské přeji, aby okusila sladké vítězství," řekl Vladimír Kořen.

Vyhlášení výsledků soutěže Strom roku 2023:

Zdroj: Stromroku.cz

Anketa Strom roku letos doznala změny pravidel. Pořadatelé například vyškrtli zpoplatněné hlasování, čímž podle svých slov chtěli anketu otevřít "skutečně všem lidem, kteří chtějí podpořit české přírodní klenoty". Komukoliv tak stačilo jen potvrdit svůj hlas v e-mailu.

Není to první podobný úspěch stromů v Pardubickém kraji v anketě Strom roku. V roce 2021 s 2635 hlasy zvítězila v celostátním kole Zpívající lípa, kterou lidé také nazývají Lucasova, z obce Telecí na Svitavsku. A 20. října 2016 byla lípa na Lipce u Horního Bradla vyhlášena vítězem jubilejního patnáctého ročníku celostátní ankety Strom roku 2016.

Více než 55 000 hlasů z celé republiky ji vyneslo na 1. místo a získala tak postup do evropského kola v roce 2017. Tam skončila na třetím místě za duby nominovanými za Polsko a Velkou Británii.

Vyhlášení výsledků se konalo 24. října na brněnské hvězdárně a planetáriu. Vítězný Strom roku získá arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a postupuje do mezinárodní soutěže Evropský strom roku. Stromy na druhém a třetím místě obdrží ošetření kořenovou injektáží od společnosti Groown.