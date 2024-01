Je na invalidním vozíku a přiznává, že pije. Je poledne a Jan má v sobě litr vína a čtyři piva dvanáctky. "Dovnitř nejdu, nadýchal bych. Teď spím v altánu v parku. Mám spacák a deky, vydržet se to dá," dodává. Je zarážející, že nebere žádný invalidní důchod. Vysvětluje to tím, že neví, na které úřady má jít.

Sedmapadesátiletý Jan se opil v mrazu a usnul na lavičce. "Nejdřív jsem si koupil jednu vodku a půllitrovku jsem vypil. Ale potom jsem si já blbec došel koupit druhou lahev, což jsem dělat neměl," vzpomíná vousatý bezdomovec, který je klientem organizace SOPRE CR teprve dva měsíce. "Bylo to po rozvodu s manželkou, kdy jsem usnul velmi hluboce po tom litru alkoholu a umrzly mi prsty. Do levé nohy jsem navíc dostal zánět, a tak mi ji amputovali pod kolenem," ukazuje rodák z Prahy, kterého osud zavál do Hnátnice na Orlickoústecku a posléze do Chrudimi.

Noclehárnu mu předplatil bratr. "S tímto klientem stejně jako s ostatními samozřejmě pracujeme. Dokážeme mu pomoci, ale domluva je velmi složitá. Musí chtít, nejen se vymlouvat," komentuje Janův přístup ředitelka Pilařová.

Snad nejznámějším chrudimským bezdomovcem je Saša. Silně čpící postavička se šouravým krokem si občas zanadává na psí život v ulicích města a budí v lidech směsici odporu a lítosti. Je příkladem toho, jak se nemají rodiče chovat ke svým dětem. Po smrti matky alkoholičky Saša zůstal už před lety sám a po Blekovi, který před lety odešel na věčnost v hospici, je tento muž překvapivě objektem soucitného zájmu Chrudimáků. "Je pravda, že lidé k nám do šatníku nosí věci určené přímo pro Sašu. Jen je problém s obuví, protože má opravdu velká chodidla. Ale jinak má oblečení dostatek," usmívá se Dana Pilařová.

Oholený Saša.Zdroj: Deník/Romana Netolická

Saša ve čtvrtek v sídle SOPRE CR podstoupil očistnou kůru. "Tyhle věci musím vyhodit do kontejneru," ukázal na špinavý a pokálený balík. Darovanou cigaretu přijal s vděčností. "Ostříhali mě a jsem oholený," předvedl se s plachým úsměvem a vydal se na pravidelnou procházku městem. Po očistě ho málokdo na ulici pozná, ale jasné, že to tak zůstane jen pár hodin.

Denní nízkoprahové centrum je v mrazivém počasí zaplněno. Lidé tam mohou posedět, popovídat, dívat se na televizi, uvařit si jídlo nebo ho ohřát v mikrovlnce. Všude je čisto a klid. Ovšem zdání může klamat, občas vzniknou mezi klienty šarvátky. Ne všichni klienti jsou kamarády, dělí se "lepší a horší" bezdomovce a podle toho mezi sebou jednají.

Každopádně se mohou díky dennímu centru a noclehárně cítit bezpečně. "Ti s trvalým pobytem v Chrudimi zaplatí poplatek za nocležné třicet korun, mimochrudimští o dvacetikorunu více. Mohou tak strávit čas v teple a bezpečí, podrobit se tělesné očistě, dostat ošacení a jídlo z potravinové banky. Zajistíme jim i základní sociální poradenství," upřesňuje ředitelka Dana Pilařová.

Vzhledem k tomu, že někteří bezdomovci pobírají důchod nebo sociální dávky, nevede se jim v noclehárně a denním pobytovém centru zle a zbyde jim měsíčně dostatek peněz. Nemají důvod odcházet třeba do ubytovny, kde by měli větší finanční vydání. Ale o to většina lidí nestojí, jsou spokojeni s tím, co mají.

Ani do práce se nehrnou. Bývalý ředitel SOPRE CR Petr Čápek usiloval o to, aby mohli bezdomovci pracovat v sociálním podniku. "Kdyby v zimě odklízeli sníh a po zbytek roku třeba čistili ulice od odpadků, vydělali by si peníze a tolik neposedávali na lavičkách ve městě s alkoholem v ruce," řekl před dvěma lety Čápek Deníku. Ovšem jak je vidět, jeho vize se nesplnila. "Přes zimu pracuje v současné době pouze jeden klient, v letním období je jich více," uvedla ředitelka Dana Pilařová.