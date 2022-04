V průtahu obcí Kočí je v plánu rekonstrukce vozovky první třídy, jde o 2. etapu prací souvisejících s výstavbou kanalizace. Začne v červnu a potrvá do října.

Od 2. dubna do 2. května dojde kvůli napojení silnice na D35 k částečné uzavírce silnice I/17 z obce Městec do obce Ostrov. Na trase Stradouň – Zámrsk začne uzavírka 2. dubna a potrvá do 20. května.

„Obousměrná objízdná trasa pro veškerý provoz bude ve směru křižovatky silnic I/17 a I/35 Zámrsk. Dále povede přes obce Nová Ves, Jaroslav, Holice, Časy, Sezemice a Pardubice. Objízdná trasa bude ukončena před křižovatkou silnic I/37 a I/17 na obchvatu města Chrudim,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Opravy už začaly nebo se plánují i u silnic nižších tříd na Chrudimsku. Uzavřeny jsou například Bořice na Hrochovotýnecku, kde do konce dubna potrvá rekonstrukce silnice a výstavba chodníků. Objížďka vede obousměrně přes Podbor a Čankovice.

Od poloviny března trvají stavební práce na modernizaci silnice a mostu v místní hlinecké části Blatno. Až do začátku července bude zavřený most, takže řidiči musí jezdit po skoro třicetikilometrové trase přes Svratku, Svratouch a Krounu.

Další dvě etapy oprav, které potrvají až do prosince, už si vyžádají pouze částečnou uzavírku úseku.

„Opravu financuje krajská Správa a údržba silnic a jsme za to moc rádi, jelikož blatenské mosty i komunikace jsou již ve špatném stavu a oprava v pozdějších letech by hraničila s bezpečnou uživatelností,“ uvedl hlinecký místostarosta Petr Svoboda.

Úplná uzavírka začne 4. dubna na Seči, a to od mostu přes přepad vodní nádrže po křižovatku s místní komunikací vedoucí do rekreační oblasti Ústupky. Oprava zhruba dvoukilometrového úseku potrvá do konce července a řidiči se budou muset připravit na objížďky. Nejdál to zřejmě budou mít šoféři nákladních aut, kteří nesmí jezdit přes přilehlé vesnice, ale při cestě ze Seče do Trhové Kamenice musí dodržet objízdnou trasu přes Chrudim a pokračovat dál na Nasavrky.

Které silnice na Chrudimsku se letos dočkají oprav

I/17 Bukovina - Heřmanův Městec

oprava živičného krytu, zlepšení funkce odvodnění vozovky

III/3584, Kočí

Úplná uzavírka silnice III/358 4 v obci Kočí z důvodu výstavby kanalizace

II/343 Hlinsko, místní část Blatno

oprava mostu a rekonstrukce silnice

Seč

II/343 od mostu do rekreační oblasti Ústupky

oprava živičného krytu

Chroustovice, část obce Městec

III/32273, výstavba přeložky silnice

II/355 Dvakačovice - Stíčany

rekonstrukce mostu

II/32249 Bořice

rekonstrukce silnice a chodníků