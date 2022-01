V budově městského úřadu v Pardubické ulici byla právě zahájena rekonstrukce elektrické a počítačové sítě. Některá pracoviště byla přesunuta, stavební odbor například sídlí naproti Muzeu v budově č.p. 29.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Achiv VLP

Důležité je, že telefonické kontakty na všechny pracovníky zůstanou zachovány. Rekonstrukce potrvá až do dubna, a tak, pokud to bude možné, by lidé před osobní návštěvou měli upřednostnit telefonickou nebo mailovou komunikaci.