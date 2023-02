Už před několika dny hejtman Pardubického kraje Martin Netolický na sociálních sítích naznačil, že se v Chrudimi budou dít změny. „Několik pozitivních zpráv pro Chrudimskou nemocnici máme. Brzy je zveřejníme,“ uvedl.

Oblastní ředitel Jan Maňaska poté hejtmanův příslib konkretizoval.

„Základní kroky už byly v běhu před mým nástupem a nemocnice se intenzivně snažila získat plně kvalifikovaného lékaře, který by přišel a stal se hlavou oddělení. To se nám před několika dny povedlo. Pokud se nestane nic neočekávaného, nastoupí v dubnu letošního roku nový primář. V tuto chvíli jednáme i o tom, že by se v následujících týdnech začal pomalu zapojovat a poznávat chod oddělení,“ sdělil Maňaska.

Zázraky se dít nebudou

Zároveň varoval před přílišným nadšením těch, kteří se nemohou se zrušením lůžkového interního oddělení smířit. „Ve chvíli, kdy primář opravdu nastoupí, je možné začít oddělení budovat. Bude to přirozeně v postupných krocích. Žádný zázrak v podobě okamžitého otevření padesáti interních lůžek se ale samozřejmě konat nebude, to je nereálné. Pořád je potřeba ještě doplnit lékařský personál,“ zdůraznil ředitel.

Dodal, že situace s interními lékaři v České republice je velmi komplikovaná a stále platí, že pokud je adekvátní počet lékařů ve fakultních nemocnicích, v menších je situace naprosto odlišná.

„Naštěstí i teď máme v odborných ambulancích a interním stacionáři plně erudované lékaře i ty, kteří jsou velmi blízko získání specializované odborné způsobilosti. A to nám může výrazně pomoci stabilizovat celý tým interny,“ řekl Maňaska. V současné chvíli je podle jeho slov důležité především situaci v Chrudimské nemocnici uklidnit.

Lůžková část chrudimské interny se uzavřela o posledním červnovém dni, zároveň byla zkrácena provozní doba ambulancí. Od rána do odpoledne je pacientům k dispozici stacionář, ovšem potom musí odejít domů nebo pokračovat v léčbě v Pardubické nemocnici. Petice je připravena k podpisům v Informačním centru, v chrudimské nemocnici, v jednotlivých lékárnách, zdravotnických zařízeních a ordinacích. Byla zaslána i obcím v územní působnosti obce Chrudim.Zdroj: archiv

Lůžková část se měla otevřít 1. září, ale k tomu nedošlo kvůli kritickému nedostatku zdravotnického personálu. Ani petice za záchranu Chrudimské nemocnice kolující celým okresem nedokázala něco změnit.

Už vloni v Chrudimi zdravotní sestry podávaly hromadné výpovědi z ústavní pohotovostní služby. A v prosinci se k nim přidaly i ty pardubické. Uvedly, že se cítí podhodnoceny a vedení je přehlíží. Vše mělo začít právě po krachu chrudimské interny, kvůli které čelí Pardubická nemocnice přílivu tamních pacientů.

„Pokud by se novému primáři podařilo dát dohromady kolektiv, bylo by to skvělé a nám by se určitě ulevilo. Ale pokud mohu být upřímná, v okamžitou spásu nevěřím,“ řekla dnes Deníku zdravotní sestra z Pardubic, která si nepřála být jmenována.

Vedení města Chrudim nabídlo Pardubickému kraji a vedení nemocnice spolupráci, a to včetně bytů pro lékaře. „Očekávali jsme, že se uskuteční prohlídky obou bytů. Bohužel se tak nestalo. Náš bytový referent zodpověděl telefonicky jen na dva dotazy, které se týkaly aktuálnosti. A potom už se nikdo neozval,“ řekl starosta František Pilný.

Na otázku Deníku, zda ví o novém primáři interního oddělení, odpověděl, že se to dozvěděl, ale nikoliv oficiální cestou. „Ani s novým panem ředitelem jsme se ještě osobně nesetkali,“ dodal starosta.

V aktuálním seznamu volných míst v Chrudimské nemocnici figuruje hned několik lékařů specialistů, kteří by mohli tým interny posílit. Už dlouhodobě je součástí nabídky náborový příspěvek.

„Inzerujeme v odborných časopisech, navštěvujeme veletrhy, komunikujeme na sociálních sítích a realizujeme řadu dalších náborových aktivit, včetně statisícových náborových příspěvků, jak se již v případě oborů s nedostatkem zdravotníků stalo v Česku zcela běžné. A zároveň kontraproduktivní, protože mnohdy astronomické částky vedou k náborové turistice,“ popsala mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová.