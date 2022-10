"Chtěla jsem, ať je to co nejdříve, ale vyžádali si čtrnáctidenní lhůtu. Já mám kancelář vyklizenou, jsem připravena na předání. Místo tohohle čekání už se mohlo pracovat, ale to už není moje věc. To, co se stalo, mne i vůči občanům, kteří mi dali hlasy, velmi mrzí, ale přijímám to," řekla Pešinová, která byla ve funkci jedno volební období. Další zasedání zastupitelstva v Luži se bude konat 2. listopadu.

Stejně jako v Luži dosud není o křesle starosty a radních rozhodnuto ve Slatiňanech. "O novém vedení rozhodnuto nebylo, bude vyhlášen nový termín tak, aby vyhovoval co největšímu počtu zastupitelů," řekl tajemník slatiňanské radnice Josef Prokš. V čele města už dvacet let stojí Ivan Jeník (SNK Evropští demokraté).

V Chrudimi se konala ustavující schůze zastupitelstva v pondělí odpoledne. Ve volbách hnutí ANO 2011 převálcovalo ostatní kandidátky na celé čáře, takže mu k vytvoření drtivé většiny stačilo vytvořit koalici s Chrudimáky a Piráty. Hlasování o jménech starosty a jeho zástupců či členů rady bylo pro diváky jednotvárné: patnáct hlasů bylo vždy pro návrh, deset zastupitelů se buď zdrželo anebo odevzdalo v tajné volbě neplatné lístky.

Vedení okresního města má staronového starostu Františka Pilného (ANO 2011), nového prvního místostarostu Zdeňka Koláře (ANO 2011), který doposud pracoval jako ředitel Technických služeb v Chrudimi. Petr Lichtenberg (Chrudimáci) bude i nyní místostarostou, ale neuvolněným. "Budu mít alespoň více volného času, což jsem chtěl," komentoval novou pozici.

Rada města je nově sedmičlenná. Na fotografii zleva Daniel Lebduška, Aleš Nunvář, Eva Kleprlíková, František Pilný, Zdeněk Kolář, Petr Lichtenberg a Jan Haase.Zdroj: Karel Dvořák

Zástupce České pirátské strany Aleš Nunvář je od pondělí uvolněným radním, což je novinka, která dosud v Chrudimi nebyla.

"Je to v souladu se zákonem o obcích. Uvolněný radní města má své pravomoci, mně zůstávají i nadále oblast životního prostředí, investice a nově odbor sociálních věcí," řekl Nunvář, který byl v předchozím volebním období neuvolněným místostarostou společně s pirátským kolegou Pavlem Štěpánkem a dělili se spolu o jednu odměnu.

"Při koaličním jednání jsem původně v návrhu figuroval jako uvolněný místostarosta, nám se ale zdálo navýšení finančních nákladů na vedení města příliš vysoké," poznamenal Nunvář. Jako místostarosta by totiž dostával víc peněz než radní. Další změnou prošlo i složení městské rady, kde se počet jejích členů snižuje z devíti na sedm.

Hlinsko, druhé největší město okresu také nemělo s volbou starosty problém. Vítěz voleb Miroslav Krčil (Hlinsko s podporou ČSSD a 3PK) zůstává dál v jeho čele a vzhledem k tomu, že jeho kandidátka zajistila v zastupitelstvu třináct mandátů z jednadvaceti, zasedání se budou vždy konat v jednoznačné přesile. Novým místostarostou se stal Aleš Nevole z Krčilovy kandidátky, který nahradil Zdeňka Eise.

V Třemošnici a sousedním Ronově nad Doubravou zůstávají dál ve funkci starosty Miroslav Bubeník (Jsme s Vámi) a Marcel Lesák (Dejme šanci Ronovu). Nic se nezměnilo ani v Chrasti, kde bude další čtyři roky stát v čele města Vojtěch Krňanský (Naše Chrast). Také v Proseči nenastaly žádné zvraty, město dál povede Jan Macháček (Za lepší Proseč). Stejného starostu jako v minulém období mají i v Nasavrkách, a to Milana Chvojku (ANO 2011 a nezávislí).

Město Heřmanův Městec má nové vedení. Aleš Jiroutek (Patrioti Heřmanova Městce), který v minulosti už v jeho čele stál, ve volbách se svou kandidátkou porazil dosavadního starostu Josefa Kozla (Živé město Heřmanův Městec).

Ve Skutči se stal starostou Jaroslav Hetfleiš (Patrioti Skuteč), bývalý místostarosta. Nahradil tak odcházejícího Pavla Bezděka, který se rozhodl ve volbách nekandidovat. Na pozici místostarosty odchází po osmi letech v Hrochově Týnci dnes už bývalý starosta Petr Schejbal (KDU-ČSL). Město tak nově povede Aleš Vašek (Volba pro město Hrochův Týnec).

Ustavující zastupitelstvo budou mít o prvním listopadovém dni v Seči, kterou už řadu let vede starosta Marcel Vojtěch. A tak to zřejmě i zůstane. "U nás se nechystá žádná změna ani veletoče, všechno běží, jak má," odpověděl Vojtěch na otázku Deníku. Zastupitelstvo se podle jeho slov v tomto volebním období bude zaměřovat na rozvíjení rekreace na Seči. "V první řadě budeme ve městě řešit energie a provoz, nic víc," dodal starosta.