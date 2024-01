Poslední cifrou je 2, jelikož Chrudim spadá do kategorie do 25 tisíc obyvatel. Byty, ke kterým patří také pozemek pod plochou bytu (například ve společenství vlastníků bytových jednotek - SVJ) se násobí číslem 1,22 a vznikne výsledná částka.

Podívejte se, kolik zaplatí lidé v Pardubicích:

Daň z nemovitosti od letoška stoupla. Kolik letos zaplatí obyvatelé Pardubic?

Pokud máte například v Chrudimi byt o velikosti 50 metrů čtverečních, tak vaše daň bude letos ve výši 427 korun, tedy asi o 200 korun více než minulý rok. Když budete mít rodinný dům o výměře 140 metrů, tak tady už si připlatíte asi pět set korun.

„V Chrudimi má tak na daň z nemovitosti vliv pouze navýšení sazeb, které je nově v zákoně změněno. Tedy základní sazba z 2 na 3,5,“ uvedla Deníku vedoucí chrudimského finančního odboru Hana Vránová.

To, že nemá město Chrudim místní koeficient, je překvapivé. „Pokud by město zavedlo nějakou dobrou službu pro občany, pak bylo možné na ni získat příjem. Možnost je zvýšení místního koeficientu, který může být v rozmezí 1 až 5 a díky tomu zrušit poplatek za odpad. Systém, který totiž zavedli Pirati a zdražili odpad, by mohl zrušit například diskriminaci těm, kdo opravuji byt, bydlí v najmu a podobně,“ myslí si opoziční zastupitel Roman Málek.

I tak bude daň z nemovitostí pro mnohé lidi zásahem do rodinného rozpočtu. „Jsem důchodkyně, musím počítat každou korunu, ale na druhou stranu si myslím, že stát ty peníze potřebuje. Dlouho se daň z nemovitosti držela na stejné úrovni,“ pokrčila rameny sedmdesátiletá Chrudimačka Květa.

Třeba v Ústí nad Orlicí ale lidé zaplatí daň nižší než vloni:

Lidé ve Svitavách zaplatí dvakrát větší daň z nemovitosti než v Ústí nad Orlicí

S místním koeficientem si obce mohou hýbat samy v rozmezí 1 až 5, ale většinou nechaly vše při starém. Třeba Hlinsko má nyní koeficient 1,6. „Na něj jsme nesahali. Ostatně, i kdybychom chtěli, reagovat na vládní balíček, který základ daně zvýšil, tak to nešlo. Naši zákonodárci vydali novelu zákona v říjnu, a zastupitelstvem by změna koeficientu musela projít do konce září. Pokud bychom k navýšení přistoupili, tak by to bylo možné až od roku 2025,“ řekl hlinecký starosta Miroslav Krčil.

Přiznání daně z nemovitosti, které je nutné podat do konce 31. ledna, se podle odhadu Finanční správy týká jen asi sta tisíce lidí. Přiznání budou muset podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Ostatním jejich výši vypočítá finanční úřad a složenky s částkou, kterou budou muset zaplatit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.

Na Seči před čtyřmi lety vedení obce šokovalo, když místní koeficient zvedlo na dvojnásobek, tedy na cifru 4. Vyrovnáním pro lidi s trvalým bydlištěm ve městě je snížený poplatek za svoz odpadu, kterým se ve výsledku zaplacená daň z nemovitosti sníží na běžnou úroveň.

Ale zpět k okresnímu městu. Jak si svou daň můžete vypočítat? Například majitel garsonky v Chrudimi o velikosti 35 metrů čtverečních bude nejprve násobit hodnotou 1,22 kvůli SVJ. Další násobitel bude základní sazba daně 3,5 a následně koeficient podle počtu obyvatel 2. Výsledkem je 299 korun.

Podle stejného návodu lze takto vypočítat jakkoliv velký byt nebo dům. Majitel jednotky o velikosti 50 metrů čtverečních za rok 2024 zaplatí 427 korun. Pokud vlastníte prostornější byt o rozloze 80 metrů čtverečních, zaplatíte 683 korun. Majitel rodinného domu s jedním nadzemním podlažím a zastavěnou plochou 140 metrů čtverečních si bude muset připravit 1 196 korun.

Jak vypočítat daň z bytu

• Základem daně je výměra podlahové plochy v m2 podle stavu k 1. lednu.

• Výměra se vynásobí koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavenou plochu nebo je-li jednotkou užíván pozemek ve vlastnictví všech vlastníků jednotek v domě.

• Daňová sazba pro byt jsou 3,50 Kč/m2.

• To se vynásobí koeficientem podle počtu obyvatel, Chrudim má tento koeficient 2.

• Výsledek se následně vynásobí místním koeficientem, které se obce určují samy. Obce ho mohu zvyšovat ze základní úrovně až na hodnotu 5. Ty se mohou lišit i podle lokality v jednotlivých městech nebo obcích. Místní koeficient lze nejlépe zjistit přímo na příslušných úřadech. V Chrudimi tento koeficient není.

Modelový příklad pro byt 50 m2 v Chrudimi

1. Byt 50 m2 v bytovém domě.

2. Základ daně: 50 x 1,22 to je 61 m2 (pokud je byt v SVJ)

3. Sazba daně: 3,50 Kč/m2 x koeficient podle počtu obyvatel (Chrudim má koeficient 2) = 7 Kč/m2

4. Daň = 61 x 7 = 427 Kč

5. Celková daň: 427 Kč

Modelové příklady bytů v Chrudimi:

Byt: 50 m2 – 427 Kč

Byt 80 m2 – 683 Kč

Rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a zastavěnou plochou: 140 m2 – 1 196 Kč