/FOTO/ V pořadí už čtvrtý film natočený na Seči vznikl na přelomu srpna a září. Jde o celovečerní snímek "Na druhé straně léta" režiséra Vojtěcha Strakatého. Filmaři si sečskou vodní plochu vybrali z několika adeptů hlavně proto, že je zaujal ostrůvek, který hraje v příběhu důležitou roli.

Snímek o dobrodružství dívek s nádechem tajemna bude do kin uveden příští rok v létě. | Foto: Pardubický kraj

Producentem je pardubický rodák Ondřej Lukeš ze společnosti Beginner’s Mind. Snímek vznikl v koprodukci s Českou televizí a hrají v něm například Eliška Bašusová Hanušová, kterou znají diváci seriálu Ulice. Další role obsadily Lucie Fingerhutová, Nikola Kylarová a Sofie Anna Švehlíková. Do kin by měl film vstoupit příští rok v létě.

„Na filmu jsme pracovali v malém štábu, který čítal kolem dvaceti lidí. Nepoužíváme žádnou velkou techniku. Pro mě osobně je na všech mých projektech stěžejní udržitelnost a již delší dobu spolupracuji s konzultační společností Planet A Film. Společně vždy vymýšlíme, jak natáčení zorganizovat tak, aby bylo co nejšetrnější k přírodě,“ popsal přístup k natáčení producent Ondřej Lukeš.

Na vzniku filmu se podílel i Pardubický kraj. „Téměř celý film se odehrává na Sečské přehradě, takže jsme společně s městem Seč tento projekt s regionálním charakterem rádi podpořili. Snímek sleduje příběh dívek, tráví léto na chatě u rybníka a nudí se. Jejich dobrodružství začne ve chvíli, kdy objeví tajemné jezírko, které prý dokáže člověka přenést kamkoli na světě. Naše regionální filmová kancelář East Bohemia Film Office pomáhala vytipovat hlavní lokaci a zprostředkovala kontakty na CHKO Železné hory, aby byla zajištěna ochrana přírody během natáčení,“ řekl krajský radní pro cestovní ruch Alexandr Krejčíř.

Producent Ondřej Lukeš, režisér a kameraman si jako dějiště filmu vybrali Seč po několikaměsíčním váhání. "Sečská přehrada je pro nás vhodná jak svou rozlohou, tak i skutečností, že se uprostřed ní nachází ostrov, který je pro náš příběh důležitý,“ vysvětlil Lukeš.

Velký zájem vzbudila v polovině srpna výzva pro komparzisty. Štáb hledal osm mužů a partnerský pár. "Dávali osm stovek jednorázově, což je pěkná odměna. Můj bratr se tam hlásil, ale bohužel ho nevybrali. Adeptů bylo hodně," řekla Deníku Aneta z Pardubic, která s rodinou často na Seč jezdí.

Filmaři se ještě před natáčením setkali se starostou Seče Marcelem Vojtěchem. "Představili mu svůj záměr a vzápětí byla zahájena spolupráce pro výběr lokací pro natáčení. Místní znalost či zajištění obyvatel města pro obsazení komparsu byly pro štáb velmi důležité. Část filmu se natáčela přímo v Autokempu Seč Pláž," informovala redakci Deníku Petra Říhová ze sečské radnice. Dodala, že město Seč podpoří natáčení tohoto filmu finančním darem.

Do kin by měl snímek vstoupit příští rok v létě, filmaři se po dotočení sečských scén vydali do Chorvatska, kam je děj příběhu také situován.

Město Seč si poprvé filmaři vybrali pro natáčení už před padesáti lety. Právě u přehradní nádrže se v roce 1974 natáčel snímek Robinsonka podle knižní předlohy Marie Majerové. Hlavní roli Blaženky, které zemře při porodu maminka a ona se musí starat o novorozeného bratříčka i domácnost, zahrála Miroslava Šafránková a režie se chopil Karel Kachyňa. Ve filmu se také objevila teprve patnáctiletá Zlata Adamovská.

Záběrů ze Seče je hned několik: Blažena jede na člunu, když uniká kamarádkám, běží po cestičce na Oheb a z výšky se dívá na ostrůvek.

Dalším snímkem se záběry ze Seče je krimi thriler Rudý kapitán, který vznikl ve slovensko-česko-polské koprodukci v roce 2016. Z českých herců v něm hrají například Oldřich Kaiser nebo Michal Suchánek. Filmaři točili převážně na Slovensku, ale příběh zasadili také do Autokempu Pláž v Seči a natočili také krásné záběry hráze přehrady.

Třetím filmem, ve kterém lze sledovat Seč a její okolí, je Zátopek natočený v roce 2021. V příběhu Emil Zátopek přijíždí do finských Helsinek na olympiádu v roce 1952, kde už jeho žena Dana trénuje na hod oštěpem, jelikož přijela o pár dní dříve. Ubytovací olympijské sruby se nachází ve skutečnosti v Seči. Stojí vedle přehrady, kde je ve velkém areálu základní škola a Sanatorium Topas. Dříve zde byla Ústřední politická škola Socialistického svazu mládeže Seč.

O čem je film Na druhé straně léta:

Nejlepší kamarádky Bětka a Alma tráví nezáživné léto na chatě u rybníka pod dohledem Bětčiny starší sestry Marie. Holky by chtěly konečně zažít něco velkého, než Alma za pár dní odletí na školu do zahraničí, a neuvidí se spolu bůhvíjak dlouho. Především Bětka touží dostat se na party v plážovém baru na protějším břehu, ale Marie odmítá puberťačky kamkoli samotné pustit. Jejich snahy selhávají až do chvíle, než se Alma seznámí s Anetou, kterou následuje na ostrov uprostřed rybníka. Tam se nachází tajemné jezírko, které prý dokáže člověka přenést kamkoli na světě. A tak dostane Alma nápad vydat se portálem někam, kde to určitě bude lepší. Ale lze takové místo najít?