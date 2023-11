/FOTO, VIDEO/ Dlažba na náměstí v Chrudimi zářila ve středu při trzích všemi barvami. Ke koupi lákaly především krásné chryzantémy a vřesy, ale hlavně dušičkové věnce, košíky anebo vazby ze suchých květů a větviček jehličnanů. Do Dušiček, vzpomínky na mrtvé, zbývá už jen pár dní a lidé se o nadcházejícím víkendu vydají navštívit hroby svých blízkých. A šetřit na nich nehodlají. Projděte si s námi ve fotkách a ve videu dušičkové trhy na Resselově náměstí.

Trhy a hřbitovy nyní zaplnily barevné dušičkové vazby. | Video: Romana Netolická

Usměvavá Tereza Varga Sůrová si postavila stoleček nejblíž ke kostelu. Vkusné a nepřezdobené věnečky prodávala po dvou stovkách a lidé tuto částku rádi zaplatili. "Já jsem na trhu úplně poprvé. Nemůžu si stěžovat, zájem je, a to mě těší," řekla Deníku Tereza, která každému zákazníkovi vtiskla jako dárek do dlaně kaštan pro štěstí.

Dušičky neboli Svátek zesnulých letos připadají na čtvrtek 2. listopadu. Svátek pochází už z dob Keltů, kteří na přelomu října a listopadu oslavovali konec léta a věřili, že právě v tyto dny se vracejí na svět duše zemřelých. Pozdější datum připadající na den po svátku Všech svatých zavedli křesťané, kteří se původní pohanské zvyky a tradice snažili vymýtit.

U stolečku se zastavily i Míla a Vendy z Medlešic. "Koupily jsme si věneček z tújí, máme je na zahradě, a tak nás to nějak přitáhlo. Ale jdeme si prohlížet i další dušičkové vazby, protože v sobotu vyrazíme na cestu po hřbitovech," svěřila se Míla. Zanedlouho už byly obě ženy u sousedního stánkaře, kde váhaly, zda koupí klasický věnec nebo košík na rodinnou hrobku.

Ceny se pohybovaly od osmdesáti korun za chryzantémy, věnce stály dvou stovek výše, nejdražší byl velký z větviček jedlí za 750 korun. Některé vazby byly až příliš zdobené a křiklavými barvami jejich tvůrci nešetřili, ale i taková nabídka našla své kupce.

Podívejte se na dušičkovou přípravu v Pardubicích:

"Mně se ten košíček s umělými růžemi líbí. Maminka měla tyto květiny moc ráda, a tak jsem ho koupila. Vydrží na náhrobku jistě do Vánoc a potom ho vyměním," svěřila se Renata, jejíž příbuzní jsou pochováni na chrudimském urnovém háji, kam to nemá daleko.

Kvůli inflaci a loňské energetické krizi byly Dušičky před rokem nejdražší v české historii, lidé za dekorace, aranže a věnce na uctění památky zemřelých utratili 1,3 miliardy korun. V průměru to vychází asi na 190 korun za osobu

To Michal z Heřmanoměstecka bude v sobotu nebo v neděli absolvovat cestu do Prahy, kde na hřbitově v Olšanech odpočívají jeho rodiče. "Babička s dědou mají hrob na Malvazinkách, takže musíme s manželkou navštívit obě místa. Říkáme tomu hřbitov tour, kdy se krásně projdeme a cestou domů se stavíme někde na pozdní oběd. Už je to u nás tradice," usmál se Michal.

Na otázky Deníku, zda je dušičková vazba drahá, všichni oslovení odpověděli záporně s tím, že na mrtvých se podle jejich názoru šetřit nemá. Svátek zesnulých se tak pro prodejce a trhovce pravidelně umisťuje na čtvrté příčce nejvýznamnějších českých svátků, dohání i Vánoce, Velikonoce a silvestrovské oslavy Nového roku. "Kvůli inflaci a loňské energetické krizi byly Dušičky před rokem nejdražší v české historii, lidé za dekorace, aranže a věnce na uctění památky zemřelých utratili 1,3 miliardy korun. V průměru to vychází asi na 190 korun za osobu," řekl ekonom Lukáš Kovanda.

O nadcházejícím víkendu budou muset řidiči vyvinout notnou dávku trpělivosti, na silnice se totiž vydají i ti, kteří běžně za volantem nesedí a dokážou udělat v provozu velké zmatky. Také parkování bude před místy posledního odpočinku problematické, to se ostatně už ve středu projevilo v ranních hodinách u urnového háje a hřbitova U Kříže v Chrudimi.

Největší nápor se dá očekávat o víkendu, kdy se vydají do míst posledního odpočinku příbuzní ze vzdálených míst. Městští strážníci budou ve svých rajonech dohlížet nejen na parkování, ale zaměří se také na případné krádeže květinových výzdob, které se každoročně objevují. "V rámci našich hlídek samozřejmě zvýšíme dohled na hřbitovech," potvrdil vrchní strážník Městské policie ve Skutči Tomáš Brokl.

Také chrudimští strážníci budou mít častější obchůzky. "To je už tradice," řekl vrchní strážník Lukáš Dvořák.

