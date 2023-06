V březnu příštího roku se začne modernizovat čtyřkilometrový úsek silnice II/337, tedy z Třemošnice přes Ronov nad Doubravou až na hranice Středočeského kraje. Oprava bude trvat 14 měsíců a má stát 200 necelých milionů korun. Osmikilometrový úsek silnice ze Seče do Třemošnice byl zmodernizován vloni.

Pokračování modernizace silnice II/337 v úseku z Třemošnice směrem na Středočeský kraj bylo předmětem posledního jednání krajské rady. Ta schválila vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele více jak čtyři kilometry dlouhého úseku z Třemošnice až po konec Ronova nad Doubravou směrem na Čáslav. Předpokládaná hodnota investice činí necelých 196 milionů korun včetně daně. Předpokladem pro zahájení prací je získání dotačních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Plánujeme zmodernizovat 4,3 kilometru dlouhý úsek silnice II/337 z Třemošnice až po Ronov nad Doubravou, a to včetně průtahu Ronovem. V rámci prací budou kompletně vyfrézovány asfaltové vrstvy, obnovíme svislé a vodorovné dopravní značení, upravíme příkopy a zajistíme správné odvodnění komunikace. Součástí je také řešení náhradní výsadby. Předpokládané náklady podle aktualizované projektované dokumentace činí necelých 196 milionů korun včetně daně,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

V rámci výběrového řízení je jediným hodnotícím kritériem v tomto případě nejnižší nabídková cena. „Délka stavebních prací je v případě této komunikace navržena jako pevná, a to se zahájením v březnu 2024 a ukončením na konci května 2025. Takto stanovený termín vychází z odborného posouzení možnosti zkrácení projektované doby výstavby, přičemž zohledňuje potřebnou zimní technologickou přestávku,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Zahájení stavebních prací je podmíněno získáním evropské dotace. „Vzhledem k finanční náročnosti celého projektu je pro nás podmínkou zahájení stavby získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Takto bychom mohli získat až 137 milionů korun,“ sdělil radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Pro Pardubický kraj se v oblasti Třemošnice jedná o další významnou investici do silniční sítě.

„Za výrazné finanční pomoci evropských fondů postupně realizujeme čtyřetapovou modernizaci silnic v okolí Třemošnice, Seče a Trhové Kamenice. První stavbou, kterou jsme dokončili v roce 2020, byla komunikace II/343 z Trhové Kamenice do Vršova za 151 milionů korun. Na ni navazuje téměř osmikilometrový úsek z Vršova do Seče za necelých 158 milionů korun. V loňském roce jsme pak za 181 milionů korun včetně daně dokončili modernizaci silnice II/337 ze Seče do Třemošnice. Jedná se o osm kilometrů dlouhý úsek na trase Seč, Kraskov, Podhradí a Třemošnice, kde končí na křižovatce se silnicí III/33741. V souhrnu všech čtyř úseků se jedná o částku téměř dosahující 700 milionů korun,“ shrnul investiční akce v oblasti hejtman Martin Netolický.