Tristní je i situace na hlavním vlakovém nádraží v Chrudimi, kde si cestující stěžují nejen na plné odpadkové koše, ale i na opilé páchnoucí bezdomovce a hlučnou vulgární mládež. "Nonstop nepořádek, bezdomovci a hulváti. Co není poplivané, to je počmárané. Byť je to pod kamerami, tak je to neodradí," popsal neutěšenou situaci Chrudimák David.