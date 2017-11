Na náměstích už staví stromy a instalují vánoční osvětlení

Pardubicko – Vánoce se kvapem blíží a v ulicích měst je to znát. Kromě přeplněných obchodů se také začala instalovat pouliční vánoční výzdoba.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Ulice Pardubic ozdobí 85 vánočních motivů. Rozsvítí se tak celkem 75 tisíc žárovek, 97 procent z nich jsou led diody. „LED systémy nahradily původní světelné prvky sváteční výzdoby a osvětlení. Pardubice byly jedním z prvních měst, které modernizací prvků vánoční výzdoby ušetřily na elektrické energii,“ přiblížila tisková mluvčí Služeb města Pardubic Světluše Pozníková.



Brzy se ozdobí i vánoční stromky, těch bude v Pardubicích třináct. Ten ústřední postaví tradičně na Pernštýnském náměstí. „Jedná se o patnáctimetrový smrk, který darují obyvatelé rodinného domu z Duškovy ulice v Polabinách,“ prozradila Pozníková.



V pondělí 21. listopadu bude v ranních hodinách pokácen a převezen na náměstí, během následujícího týdne bude ozdoben 150 koulemi stříbrné a červené barvy. Strom navíc ozdobí 150 svítících krápníkových trubic, které mají připomínat padající sníh. Společně s veškerou vánoční výzdobou se rozsvítí první adventní neděli.



„Celý rok žijí Pardubice ve znamení perníku. Na strom budou proto umístěny perníkové motivy, na jejichž výzdobě se podíleli žáci a studenti Střední školy cestovního ruchu a grafického designu v rámci Podzimních městských slavností,“ doplnila Pozníková.



To v Holicích už mají strom téměř nazdobený. Jde o stříbrný smrk, který na náměstí stojí celoročně. „S výzdobou už se blížíme do finále, na náměstí máme nové dekory a na vánočním stromku budeme mít nové ozdoby, které si pronajímáme. Jen výzdoba na stromě nás vyšla asi na 800 tisíc korun, proto nejspíše nainstalujeme bezpečnostní kamery,“ uvedl místostarosta Holic Petr Bajer.



V Přelouči na náměstí technické služby postaví smrk z Žižkovy ulice, společně s pouliční výzdobou se rozsvítí první adventní neděli. „Frekventované silnice jsou zdobeny asi 60 světelnými motivy, ty jsou každoročně obměňovány,“ napočítal ředitel Technických služeb města Přelouč Karel Šilhavý.



V Lázních Bohdaneč s výzdobou ještě nezačali, i tam ale mají zakořeněný smrk. „Strom rozsvítíme 2. prosince, takže začneme zdobit týden předtím,“ přiblížil starosta Miloš Karafiát.



V Chrudimi se začne s vánočním zdobením ulic v pondělí 13. listopadu, třetina výzdoby bude oproti loňskému roku odlišná “Počítáme rovněž s tím, že výzdobu rozšíříme do některých dalších ulic, kde v minulých letech nebývala,” uvedl ředitel Technických služeb Chrudim Zdeněk Kolář. Technické služby již zajistili vánoční strom na Resselovo náměstí. Půjde o stříbrný smrk, jenž městu věnuje soukromý dárce ze Slatiňan. (las, man)