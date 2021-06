„Jsem ročník 1991 a na termín jsem čekal čtrnáct dní. V pátek večer, když už jsem chtěl jít spát, mi píplo, že si můžu vybrat termín sem, tak jsem to hned udělal,“ svěřil se muž z Pardubic. Mobilním očkovacím místem v podobě trucku, chce kraj vyřešit „špunt“ čekajících v Sále Jana Kašpara v Pardubicích. Podle Šárky Halaštové ze Společnosti Podané ruce by jejich tým měl v sedmi ordinacích přímo v kamionu zvládnou naočkovat za týden přes 4 000 lidí. „Kamion zůstane celý týden, počet čekajících přesahoval už hranici dvaceti tisíc, uvolněním kapacity díky tomuto očkovacímu místu máme před závorou třináct tisíc lidí v kraji,“ řekla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková (KDU-ČSL). Tento počet už podle Matouškové zvládnou odbavit klasická očkovací centra po kraji.

V případě Sálu Jana Kašpara se jedná o čtyři sta lidí, kteří byli ke 14. 6. na čekací listině. „To je přibližně kapacita tohoto očkovacího centra na jeden den. Pokud bychom během týdne viděli, že zájem lidí o očkování na tomto místě roste, budeme reagovat úpravou otevírací doby nebo by zde mohl truck zůstat i během víkendu,“ dodala Matoušková. Zatím kraj na očkování v kamionu odklonil přes dva tisíce lidí, i tady se používá vakcína Pfizer.

Provozní doba očkovacího trucku:



Kamion zahájil svůj provoz v pondělí 14. června v 9:30 hodin.



Út-Pá: 8:30 do 18:30 hodin



Zdroj: Pardubický kraj

Na pomalém startu a čekání prvních zájemců o očkování se podepsal problém s připojením interních sytému do centrálního. Armáda poslala aktivační klíč až ráno a přístupy se nemohly vyzkoušet. Záznamy o očkováních pracovníci registrace dohrají do systému ručně, lidé se tak nemusí bát, že by se údaje ztratily. „Samozřejmě, když spouštíte něco nového, stane se taková věc v tu nejméně vhodnou domu. Od 11 hodin už žádné fronty nemáme, dokonce ty, kteří dorazí na svůj termín s předstihem, zvládne naočkovat dříve,“ řekla na místě koordinátorka Ria Peška.

Martin Koudelka, který si ráno šel pro první dávku, je poslední, kdo z jeho rodiny není očkovaný. „Do Prahy se mi kvůli tomu jet nechtělo nebo někam jinam, čekal jsem až bude místo v Pardubicích. Očkování věřím, covid bych znovu dostat nechtěl,“ svěřil se. Muž patřící k mladší generaci Pardubáků už ho prodělal s lehkým průběhem na začátku roku. V létě by chtěl bez omezení cestovat. „Úplně ještě neplánuji kam, minulý rok mě totiž s plánováním dost vytrestal, asi osmkrát jsme měnili letenky. Nakonec nám vrátili vouchery a ty pak stejně na podzim nešly použít,“ uzavřel Koudelka.

Kraj ve spolupráci se Společností podané ruce a katolickou Charitou v Pardubicích nabízí očkování v trucku prioritně registrovaným sestupně ve věku do 40 let. „Následně budeme pokračovat k mladším dle kapacit kamionu. Důležité je, že se lidé nemusí nijak přeregistrovat, ale obdrží sms zprávu, ve které budou o této změně informováni. Následně jim přijde PIN 2 již s nabídkou volných termínů do očkovacího kamionu,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví se k očkování proti covidu-19 se za devět dní registrovala více než třetina všech mladých ve věku 15 až 29 let, do neděle jich bylo přes půl milionu. Vakcínu dostalo skoro 117 000 z nich a asi 25 000 má očkování dokončeno. Vyplývá to z přehledu dat k očkování do 13. června - celkově bylo do neděle registrováno k očkování přes polovinu všech obyvatel.