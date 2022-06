Co u vás komunální volby nejvíc ovlivní? Jaké máte problémy k řešení? Na to se redakce Chrudimského deníku "Komunální volby podle mého názoru ovlivní nálada ve společnosti v souvislosti se zdražováním benzínu, nafty a kompletních energií.zeptala dvanácti lidí z různých částí okresu. Samozřejmě v souvislosti s válkou na Ukrajině. Bohužel má našlápnuto ANO. Ale rád se nechám překvapit. Jako problém našeho města vnímám z mého pohledu podnikatele, který má obchod v samém centru. Jde o absolutní absenci kulturních akcí pořádaných na chrudimském krásném náměstí," odpověděl Jiří Ležovič, majitel firmy Worldcofee.

Podle ekologa Tibora Schwarze je velkým volebním tématem skutečnost, že Chrudim nemá sociální byty. "Kdo není těhotná žena, nemá nárok," poznamenal.

Právník a bývalý poslanec parlamentu Jan Chvojka myslí, že půjde o standardní komunální volby. "Strany dosavadní koalice budou bezesporu prezentovat svou činnost na chrudimské radnici jako úspěšnou. Opoziční strany naopak budou kritizovat a říkat že se nic neudělalo. Chrudimáci určitě spravedlivě zhodnotí, kdo má větší pravdu," řekl Chvojka.

Co u vás rozhodne volby? Zapojte se do ankety Deníku



Na vesnicích jsou volby hlavně o lidech, kteří se znají a vědí, jakého člověka by si do vedení obce přáli. "Voličů u nás máme okolo stovky. Odhadnout, co ovlivní výsledek voleb u nás, není snadné. Myslím, že jsme rádi, když se vůbec podaří sestavit nějakou kandidátku, že má někdo v této náročné době chuť vůbec něco takového dělat," poznamenala fundraiserka Zuzana Tvrdíková.

Podle mínění chrudimského fotografa Marka Nečiny možná ve volbách rozhodnou věci, za které "komunál" tak docela nemůže, protože se o nich rozhoduje jinde. "Mám na mysli třeba ohroženou budoucnost chrudimské nemocnice," upřesnil Nečina.