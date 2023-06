/FOTO, VIDEO/ V neděli 18. června se uskutečnila další z hraných prohlídek na státním zámku Slatiňany. Návštěvníky zavedla do netradičních prostor zámku a umožnila nahlédnout do života Josefa Auersperga a jeho rodiny.

Video: Michal Žampach

Z návštěvníků se tak rázem stali hosté, kteří se ocitli v 19. až 20. století, kde mohli nahlédnout pod pokličku do soukromí knížecí rodiny. To vše zábavnou i naučnou formou, provázeli je dospělí i dětští herci z divadelního spolku Acord.

„Divadelní prohlídky na slatiňanském zámku, jsou výjimečné v tom, že zprostředkovávají historii velmi zábavnou a atraktivní formou a to tak, že 15 herců ztvárňuje knížecí rodinu Auerspergů a jejich služebnictvo,“ řekla Iva Ryzová režisérka představení.

„Bylo to super odpoledne, jsem ráda, že jsem tady byla. Rozhodně to nebyla nudná prohlídka, ale dalo mi to něco z historie, což je paráda,“ řekla s úsměvem paní Eva z Hlinska.

Návštěvníci mohou zavítat na zámek do Slatiňan i v následujících dnech, a to ve středu 21. června nebo v neděli 25. června 2023.