„V tomto roce by na údržbu trávníků a keřových skupin mělo být o milion korun více, tak doufám, že to bude vidět. Vloni jsme díky dotaci z Ministerstva životního prostředí vysadili v Chrudimi nejvíce stromů v historii,“ uvedl starosta města František Pilný.

Zároveň požádal občany o spolupráci. „Pokud by měl někdo problém se zelení, napište mi prosím do mailu, případně přiložte i fotografie. Pokusíme se to řešit,“ dodal starosta Pilný.