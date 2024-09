Romana Netolická dnes 07:22

Sešlo se toho hodně. Obyvatelé a návštěvníci Chrudimě zažijí skutečně pestrou sobotu, a to od rána až do noci. V jeden den se sešly hned tři akce, a to slavnostní otevření rekonstruované sportovní haly, Den památek (Evropského dědictví) a pouliční festival Chrudim (o)žije.