Pardubický kraj dlouhodobě a cíleně pomáhá v partnerském regionu, kterým je Zakarpatská oblast. Právě ta byla v letech 1919 až 1938 součástí meziválečného Československa. „Pro Ukrajinu je výročí 30 let nezávislosti na Sovětském svazu velmi významným dnem. Jsme si vědomi složité situace, ve které se vzhledem ke konfliktu na východě země a okupaci Krymu nachází. Proto chceme i tímto symbolickým gestem vyjádřit podporu ukrajinské svrchovanosti a územní celistvosti v hranicích, které jsou uznány mezinárodním společenstvím,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Ukrajinský parlament vyhlásil nezávislost 24. srpna 1991. O čtyři měsíce později poté rozhodnutí potvrdil ukrajinský lid. Pro nezávislost na Sovětském svazu bylo tehdy 90,32 procent populace. Tehdejší Česká a Slovenská Federativní Republika uznala nezávislost Ukrajiny 8. prosince 1991.

Kromě symbolické podpory pomáhá Pardubický kraj Zakarpatí také finančně, a to zejména v oblasti zdravotnictví a školstí. V minulosti do místa putovaly tři vyřazené sanitní vozy a z krajských financí se podařilo zrekonstruovat také školy a školky nebo třeba poliklinika v Koločavě. Tam kraj daroval chybějící přístroje, které u nás nahrazujeme, ale jsou plně funkční a na místě mohou ještě řadu let plně sloužit. „V této podpoře chceme jednoznačně pokračovat i v příštích letech,“ ujistil Netolický.

Ve hře je i letecké spojení Užhorod – Pardubice

Tisícům Ukrajinců, kteří pracují v Čechách, by se navíc v budoucnu mohlo výrazně usnadnit cestování mezi oběma zeměmi. Užhorodské letiště v Zakarpatské oblasti má zájem jednat o přímém spojení s pardubickým letištěm.

„Z Pardubic v tuto chvíli provozuje pravidelné letecké spojení s Ukrajinou společnost WizzAir, která létá do Kyjeva a Lvova. V rámci možné spolupráce je celá řada otázek, které je nutně zodpovědět. Těmi nejdůležitějšími jsou stav užhorodského letiště a letecká společnost, která by linku provozovala,“ vysvětlil krajský zastupitel a člen představenstva společnosti EBA Jan Hrabal.

Podle něho byli Češi ujištěni, že Užhorodské letiště dokáže odbavit cestující z schengenského prostoru. Kdy však první letadlo z Užhorodu přistane v Pardubicích, není jasné. Plány jsou zatím pouze v „plenkách“, a tak si cestující zatím ještě počkají.