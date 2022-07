Lidem v obci by odstřely a dobývání kamene víceméně nevadily, ale už nehodlají snášet nadměrný hluk a prach z projíždějících plně naložených náklaďáků. Zárubka je připojena na železniční vlečku, jenže ta je využívaná asi z dvaceti procent celkové dopravy. Mnohdy jezdí nákladní vozidla i necelé dva metry od oken domů a nedávno mohlo dojít i k neštěstí, kdy auto s kamenem málem srazilo školáka na kole.

„Silnice je úzká a zrovna naproti jel jiný náklaďák. Hoch byl vytlačen do příkopu,“ řekla učitelka prosetínské základky Dana Hrníčková, která dramatickou chvíli viděla na vlastní oči.

Řidiči náklaďáků nedodržují rychlost

Chlapci se díky jeho duchapřítomnosti nic nestalo, ale mezi lidmi se odpor k těžkotonážním nákladům ještě zesílil. Denně jich obcí projedou až tři stovky a jsou šoféři, kteří padesátikilometrovou rychlost nedodržují. Ve strachu žijí rodiče, protože základní škola stojí na návsi a přejít ulici je v některých chvílích nebezpečné.

Zda se těžba kamene na Zárubce prodlouží do roku 2043, záleží na posudku EIA, který měří její vliv na životní prostředí. Jeden už vypracován byl, ale ministerstvo životního prostředí dokumentaci vrátilo k doplnění. Chybělo v ní například zhodnocení škodlivosti prachu z těženého kamene, který má zvýšenou radioaktivitu, dopravní studie a hydrogeologický posudek.

Těžba má skončit závěrem letošního roku, ale pokud bude posouzení vlivu na životní prostředí pozitivní, může pokračovat až do roku 2043.Zdroj: FB Michal Štorek

Ale ani druhá verze návrhu EIA se prosetínským zastupitelům nelíbí. „Protože přepracovaná dokumentace předkladatele záměru dotěžit zásoby kamene neobsahuje nic, co by dávalo naději na zlepšení především dopravní situace v naší obci, zastupitelstvo odeslalo na krajský úřad stanovisko, které mění původní podmíněný souhlas na zásadní nesouhlas,“ oznámil prosetínský starosta Michal Vychroň.

Nemovitosti jsou takřka neprodejné

V dokumentaci, jejíž část má Deník k dispozici, se vyjadřují i zástupci okolních obcí, například Cejřova, Vrbatova Kostelce nebo Leštinky. I tyto vesnice jsou snahou rozptýlit nákladní dopravu z Prosetína postiženy a tamní lidé už vědí, že jejich nemovitosti jsou prakticky neprodejné.

„A nejde jen o hlukovou nebo prachovou zátěž. Při projednávání povolení další těžby v roce 2009 nám bylo přislíbeno, že těžba skončí závěrem letošního roku. Garantování tohoto termínu bylo ostatně hlavním důvodem, proč jsme přistoupili bez většího odporu k tehdejšímu zahloubení. Pokud by se odkrylo další patro, existují tu rizika obsahu radonu a radioaktivity do prostoru, a toho se obáváme,“ řekl jeden z místních obyvatel, jehož jméno redakce zná.

Společnost Skanska, která v Zárubce kámen těží, už dříve deklarovala, že se s přilehlými obcemi snaží dohodnout. „Vidíme v nich v dobrém slova smyslu suverénního souseda, nikoli nepřítele. Jsme hosté s majetkem na jejich území a vítáme každou příležitost k dialogu o tom, jak naše soužití zlepšit,“ sdělil na jaře mluvčí firmy Ondřej Šuch.

Společnost podle jeho slov investovala do železniční vlečky, jejíž využití roste, podstatně omezuje pracovní dobu a používané technologie hodlá postupně modernizovat.

Železniční vlečka jako smírčí bod

V případě schválení další těžby firma vyhloubí 5. etáž, která by měla být velmi objemná. Pro účely aktuálního procesu EIA jsou oznamovatelem potvrzeny maximální roční kapacity těžby 280 tisíc tun kamene za rok. Maximální roční ekvivalenty expedice jsou stanoveny na 300 tisíc tun za rok, jde o nepravidelnosti expedice k těžbě. Tyto hodnoty nelze překročit.



Pokud se těžba v lomu Zárubka 31. prosince 2022 ukončí, v ložisku zůstanou zásoby o objemu 900 tisíc kubíků.

Právě železniční vlečka by mohla být smírčím bodem, ale stále není využívána tak, jak by si lidé z Prosetína a okolních obcí představovali. „Správa železnic má dokonce ve Žďárci překladiště, které je naprosto funkční. Ale stále jsou koleje využívány minimálně, podle mého odhadu z třiceti procent. Pokud je lom Zárubka jedním z posledních zdrojů železničního kameniva, jak se všude uvádí, tak ať je na místo přepravují vlaky. Podle mého názoru většina těžby míří ke krajským stavbám na náklaďácích, ale i tak by se mohl poměr železniční a silniční dopravy obrátit,“ zdůraznil starosta Vychroň.

O tom se ostatně zmínil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický už v dubnu roku 2017 při jednání se starosty Prosetína a okolních obcí, kteří si stěžovali na nadměrnou hlukovou a prašnou zátěž. „Návrh nyní počítá s 20 procenty železniční a 80 procenty silniční dopravy. Podle mého názoru by měl být poměr spíše opačný,“ sdělil tehdy Netolický.

Znovu vypracovaná dokumentace se tedy vrací krajskému úřadu k posouzení vlivu těžby na životní prostředí. Má 133 stran. „Na základě provedeného hodnocení vlivů na životní prostředí je možno konstatovat, že záměr dotěžení zásob v dobývacím prostoru v lomu Zárubka a rekultivace ploch dotčených těžbou lze pokládat za podmíněně akceptovatelný,“ napsal posuzovatel Milan Macháček z firmy Ekoex Jihlava.

Nyní je vše v rukou krajských úředníků. „Lhůta pro vyjádření k dokumentaci k záměru skončila 7. července. Bude zaslána zpracovateli odborného posudku, který na základě všech shromážděných podkladů včetně zaslaných vyjádření zpracuje posudek, na základě kterého krajský úřad vydá závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí,“ uvedl vedoucí krajského odboru životního prostředí a zemědělství Martin Vlasák.