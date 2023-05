Jak bude hala vypadat a kolik za ni město zaplatí, dosud není známo. "Prověřujeme finální cenu. Velikostí se vejde do vybraného prostoru hokejbalového hřiště včetně mantinelů," uvedl radní zodpovědný za investice města Aleš Nunvář.

První místostarosta Zdeněk Kolář poznamenal, že vede jednání s renomovanou českou firmou, která nafukovací haly vyrábí. "Řešíme různé technické věci - možnosti provozu, napojení na sítě, zázemí - šatny a podobně. Zvažujeme různé varianty," řekl Kolář.

Rekonstrukce sportovní haly na Tyršově náměstí začala letos v lednu a potrvá do konce června příštího roku.

Kdy se Chrudimáci nafukovací haly dočkají, tak nelze jednoznačně určit. "Letos to nestihneme," řekl nejprve místostarosta, ale potom svá slova zmírnil: "Záleží na penězích - šance ji otevřít na podzim tu je," připustil.

Město nemá na svém území dostatek sportovišť, které jsou vhodné pro zimní provoz. Mnohé jsou předimenzované. Už v minulém volebním období se radní zajímali o provoz nafukovacích sportovních hal v jiných městech. Vedla je k tomu i plánovaná kompletní rekonstrukce sportovní haly, takže ta nafukovací měla částečně suplovat její provoz.

Na střeše parkovacího domu bude hřiště. Rekonstrukce chrudimské haly pokračuje

"Zvažovali jsme, kde by mohla stát. Jednali jsme s gymnáziem a Pardubickým krajem, kde je vhodný pozemek. Tehdy jsme ale byli odmítnuti, protože gymnázium si chce postavit novou vlastní tělocvičnu. Tehdy jsme nenašli jiné místo, zvažovali jsme i prostor za stávající sportovní halou, ale tam bychom přišli o pětasedmdesát parkovacích míst a s ohledem na stavební práce by stejně nebylo možné tam nafukovací halu postavit," řekl starosta František Pilný.

Avšak díky nabídce zástupců Sokola a futsalistů se místo nakonec našlo, a to na méně využívaném hokejbalovém hřišti. "Futsalisté dokonce nabídli, že zapůjčí do nafukovací haly palubovou podlahovou podlahu. Je škoda, že se to všechno nestihlo před zavřením haly, mohli jsme mít alternativu sportoviště," dodal Pilný.

Oprava chrudimské haly začíná. Problém s parkováním může zmírnit dvůr policie

Nafukovací haly slouží sportovcům v celé republice. Třeba v Moravské Třebové ji postavili už v roce 2009 a slouží především tenistům, ale využívají ji i nohejbalisté. "Je v provozu od října do března, potom ji zase složíme a kurt slouží návštěvníkům koupaliště," řekl správce třebovských sportovišť Jaroslav Maděra. V hale není sociální zařízení. Pro uživatele jsou k dispozici toalety a veřejné šatny v budově zimního stadionu. "Jednu chvíli jsme tam měli chemické WC, ale to se neosvědčilo," dodal Maděra.

Nafukovací hala se skládá z konstrukce, plachty PVC, dvou vrstev bublinkové folie, ochranné vrchní polyetylénové folie a sítě z ocelových lan, která je k zemi uchycena pomocí kotevních prvků. Do haly je dmychadlem dvěma ventilátory vháněn vzduch, který halu udržuje ve stabilní poloze. Vchod do haly je pomocí turniketových dveří.

Ani v chrudimské nafukovací hale se nepočítá se záchody. "Je možnost si odskočit do sousedství, kde je budova stolního tenisu, plavecký bazén nebo zimní stadion," řekl radní Aleš Nunvář.

Prostor pro nafukovací halu se našel, a to na hokejbalovém hřišti.Zdroj: Karel Dvořák

Plánovaná nafukovací hala v Chrudimi dá zázemí pod střechou futsalistům, tenistům, nohejbalistům a dalším vyznavačům sálových sportů. Ale hodně oddílů je v době rekonstrukce zděné haly na Tyršově náměstí odkázaná na tělocvičny ve školách anebo musely svou činnost úplně přerušit. To se týká například boulderingu, což je forma volného lezení na umělých stěnách bez použití lan.

"Můj osmiletý syn tam chodil velmi rád, teď kvůli rekonstrukci haly je činnost oddílu bez náhrady přerušena, a to ještě potrvá celý rok. Je z toho smutný a naštvaný, stejně jako jeho kamarádi," řekla Deníku maminka malého lezce.

Rekonstrukce sportovní haly na Tyršově náměstí začala letos v lednu a potrvá do konce června příštího roku.