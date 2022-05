Co ukončilo mladý život, nyní jako při každém náhlém skonu šetří policie. "Mohu potvrdit, že od středy kolegové šetří náhlé úmrtí čtyřicetiletého muže. V souvislosti s tím byla nařízena zdravotní pitva," uvedla mluvčí krajského policejního ředitelství Andrea Muzikantová.

Na hlinecké radnici vlaje černá vlajka. "Je to hrozné, je mi to strašně líto. Moment, který vnímám velmi silně je ten, že to byl táta, který odešel v tak mladém věku. Martin byl spolehlivý chlap, schopný člověk, měl mnoho projektů rozjetých i mimo svou působnost v muzeu. Bude to těžké, ale musím se s jeho odchodem vyrovnat," komentoval šokující zprávu starosta města Miroslav Krčil.

OBRAZEM: Profesionální hasiči v Chrudimi předvedli dětem na základně svou práci

Martin Horák měl velký pracovní zápřah, muzeum a galerie byly jeho srdeční záležitostí. Jeho plány na Kavánovu stezku, nové publikace a výstavy zastavila smrt a město jen těžko bude hledat podobného srdcaře.