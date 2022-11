Nadějí by pro tuto rodinu mohlo být, kdyby se v Chrudimi začaly stavět byty podle vídeňského modelu. Do komunálních voleb šli s touto myšlenkou chrudimští Piráti, kteří se dostali do vedení města. „Tento typ bydlení spočívá v tom, že město pronajme třeba na třicet let svůj pozemek bance, v Česku je v tomto směru nejdál Česká spořitelna. Ta zainvestuje výstavbu bytů a město jí poté splácí peníze z nájmů, které vybere od obyvatel domu. Důležité je zmínit, že si výši nájmů určuje samo, má na ně vliv. Po třiceti letech získá město dům do svého vlastnictví," vysvětlil uvolněný chrudimský radní Aleš Nunvář.

Lokality pro vídeňský typ bydlení ve městě jsou, jde například o pozemek na Skřivánku, ale tam je složité majetkové vypořádání s jeho majiteli. Podstatně jednodušší je parcela v Topolské ulici, kde se nachází zchátralá pobočka knihovny. Po její demolici, které bude předcházet stavba nové knihovny, se parcela uvolní a bude moci sloužit k nájemnímu bydlení. V úvahu přichází i prostor za restauracemi v sídlišti U Stadionu, kde je místo na jeden bytový dům.

Spořitelna plánuje tisíce bytů

Česká spořitelna chce v České republice vystavět stovky až tisíce nájemních bytů. Konkrétní kroky už činí v Poličce, kde chtějí z bývalého dětského domova vytvořit bytový dům. Vážně o tom uvažují také v Litomyšli.

„Naším cílem je postavit stovky až tisíce cenově dostupných nájemních bytů, a to zejména pro potřebné profese, jako jsou učitelé, zdravotní sestry, ošetřovatelky nebo policisté,“ sdělil Marek Blaha, šéf Dostupného bydlení České spořitelny. Byty k pronájmu chce banka nabídnout za zvýhodněné nájemné, které bude o dvacet procent nižší, než je tržní nájem v daném městě.

Na vídeňském modelu je jistě pozitivní to, že si město může vybírat mezi zájemci podle jejich profese. Je tedy možné, že by Chrudim snadněji sehnala městské strážníky nebo zdravotníky, které místní nemocnice naléhavě potřebuje. „Ano, vídeňský typ bydlení bych právě z tohoto důvodu podpořil, ale na druhou stranu je jasné, že banka bude chtít na něm vydělat, a tak se obávám, aby to bylo pro město opravdu výhodné. Co se týče bytů pro lékaře, spíše bych preferoval zřízení funkce operátora se soukromými byty. Město by si dům například pro primáře interny pronajalo a posléze s ním podepsalo nájemní smlouvu. Lékař by měl tak jistotu, že užívá byt pronajatý městem,“ řekl chrudimský starosta František Pilný.

V Hlinsku budou stavět klasické městské nájemní byty v příštím roce. V budově generálního ředitelství firmy Eta jich má vzniknout čtyřiadvacet ve třech patrech. Většinu tvoří 2+kk o 55 metrech čtverečních. Po jednom bytu jsou zastoupeny velikosti 3+kk a 1+kk.

„Nyní jsme ve fázi projektování, stavět bychom měli začít v příštím roce,“ potvrdil starosta Hlinska Miroslav Krčil. Zájem lidí je podle jeho slov značný. „Nestavíme sociální, ale nájemní byty, takže se může přihlásit každý,“ zdůraznil starosta. Zda bude výběrová komise zvažovat i profesi žadatelů jako je to v případě vídeňského modelu, neuvedl s tím, že dosud nebyly stanoveny žádné parametry výběru.