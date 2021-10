Více než 250 nakažených – takový je výsledek pátečního testování. Jedná se o vůbec nejvyšší počet nakažených od 13. dubna, kdy testy odhalily 342 lidí s nákazou covid-19. Ani víkendová čísla příliš nedodávají optimismu. Hranici dvou stovek nových případů Pardubický kraj nepokořil jen těsně. Ještě minulou sobotu přitom hygienici evidovali „pouze“ 67 nových případů.

Během října v souvislosti s covidem zemřelo v Pardubickém kraji 14 lidí.

Týdenní incidence, tedy počet nakažených na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní, je v okrese Pardubice 272. Dobře na tom není ani okres Ústí nad Orlicí, kde za poslední dva dny přibylo více než 120 pozitivních případů. Počet nakažených na sto tisíc je na Orlickoústecku 254. Naopak nejlépe si vede Svitavsko, kde týdenní incidence zatím nepřesáhla 200 nakažených na sto tisíc obyvatel.

Denní vývoj nově zjištěných nakažených v Pardubickém krajiZdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Zájem o očkování sílí

Poptávka po očkování v kraji sílí, což může souviset nejen se zhoršující se situací, ale také se zpoplatněním testů, které vejde v platnost už 1. listopadu. I proto kraj o víkendu připravil mimořádnou možnost očkování bez registrace v budově Sokola Na Olšinkách v Pardubicích.

Počet nakažených za 30. října 2021



Pardubice 74

Ústí nad Orlicí 60

Chrudim 35

Svitavy 22

Zrychlit proces očkování mají také praktičtí lékaři. Očkovat by měli především třetí dávky. „Nezbytnou podmínkou pro zvládnutí zvýšeného zájmu o očkování a přeočkování posilující dávkou je vyšší míra zapojení praktických lékařů. Proto s jejich sdružením aktivně jednáme a chceme, aby očkovali minimálně své pacienty přímo v ordinacích,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Praktici přitom chtěli očkovat už na jaře, problémem však byla dodávka očkovacích látek.

„Dříve distribuce probíhala prostřednictvím vozidel naší Správy a údržby silnic, což jsem od počátku považoval za mírně řečeno nestandardní. Stát však vysoutěžil dodavatele až v polovině letošního roku. Navíc se výrazně změnil způsob nakládání s vakcínou a je nyní daleko vstřícnější a jednodušší. Měli bychom se tak dostávat do standardního režimu vakcinace, který je využíván i u jiných typů onemocnění, tedy mimo velkokapacitní centra u praktických lékařů,“ sdělil hejtman Netolický.

Nová opatření, vyšší pokuty

Od 1. listopadu navíc platí nová opatření. Restaurace a kluby budou muset kontrolovat doklady hostů o bezinfekčnosti.

Omezení očkování bez registraceZdroj: Pardubický kraj„Nově bude odpovědný provozovatel, který musí certifikát zkontrolovat. Odpovědný je ale také člověk, který se odmítne prokázat. Potom by byl postižen i tento člověk jako doposud. Pokud je to organizovaná hromadná akce v zamluveném prostoru, nese odpovědnost organizátor akce,“ popsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Kontroly v restauracích provádí také hygienici, kteří mohou lidem bez platného certifikátu udělit pokutu do 10 tisíc korun.

Testy na koronavirus budou mít navíc kratší platnost. PCR bude nově platit jen 72 hodin, antigenní test pouze 24 hodin. Většina testovaných si navíc od začátku listopadu připlatí, zdarma budou mít testy už pouze děti do 18 let a lidé, kteří mají kontraindikované očkování.