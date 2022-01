Omikron už posílá do karantén celé třídy. Ve hře je opět distanční výuka

Jedna karanténa za druhou, to je realita mnoha domácností, jejichž děti jsou školou povinné. „Nejdříve onemocněl syn, za čtrnáct dnů na to dcera. Už si ani nepamatuji, kdy jsme byli naposled všichni v práci a ve škole,“ popsala s mírným zoufalstvím v hlase čtyřiatřicetiletá maminka Markéta z Letohradska.

Zprávy o jen stěží udržitelném stavu podávají také ředitelé škol. „Tento týden se nákaza v naší škole rozšířila. V karanténě bylo nebo je 12 tříd, průběžně se totiž žáci vrací po pěti dnech karantény,“ vysvětila ředitelka Základní školy Mistra Choceňského v Chocni Ilona Nováková.

Ta zároveň upozornila, že i po návratu žáků z povinné karantény mají ve škole pravidelně pozitivní záchyty. „Pět dní karantény je málo. Například včera se vrátila třída z karantény a při testování jich bylo osm pozitivních,“ uvedla Novákova s tím, že obdobné situace se opakují.

Preventivní plošné testování antigenními testy ve školách se nyní provádí každé pondělí. Testování se týká všech žáků, bez ohledu na to, zda jsou očkovaní či spadají do ochranné lhůty po prodělání nemoci.

Naopak na Střední škole Bohemia v Chrudimi v pondělí neměli během testování žádný pozitivní záchyt mezi žáky a učiteli. I tak ale někteří z nich v karanténě skončili. „Žáci šli normálně do školy. Při testování ve sportovních oddílech byli ale naši dva žáci pozitivní a celá třída je tak v karanténě. S nimi i tři učitelé,“ vysvětlil ředitel školy Martin Slezáček. Ve čtvrtek pak do karantény odešla další třída a s nimi i tři učitelé. Zároveň upozornil, že pokud se situace bude vyvíjet takto nadále, je zachování prezenční výuky neudržitelné.

Zhoršení epidemiologické situace pozoruje také krajská hygiena.

„Školy už nemají konkrétní povinnost hlásit nám počty pozitivně testovaných. Hlásí to do centrálních databází, kde pak výsledky testování zpracovávají,“ vysvětlila ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Lenka Labudová. Situace se podle ní zhoršuje a pozitivních dětí týden od týdne přibývá. To ukazují i data ministerstva zdravotnictví, která za tento týden v Pardubickém kraji ukazují 40 658 testovaných žáků základních škol, z čehož bylo více než 550 pozitivních výsledků.

Ještě před týdnem, ve čtvrtek 13. ledna, přitom ze školního testování vyšlo pouze 189 pozitivních žáků.

Enormní nárůst potvrdil také krajský radní pro oblast školství Josef Kozel. K plošnému uzavření škol však v Pardubickém kraji zatím nedošlo.

„Zatím nemáme zprávu, že by některá ze škol musela být zcela uzavřena, a to platí jak u základních, tak středních škol,“ řekl Kozel s tím, že takovému stavu se školy snaží maximálně předcházet. Některé školy se ale podle něho potýkají s problémem, kdy jim kvůli karanténám chybí pedagogové.