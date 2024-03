Město vypíše výběrové řízení, do kterého se budou moci přihlásit developeři nebo bytová družstva. Samo investorem výstavby nebude, může ale případně vstoupit do vzniklého sdružení.

"Na místě stávající staré knihovny plánujeme postavit bytovku, ale zároveň i parkovací dům. V této části města chybí v současné době sedmdesát parkovacích míst a parkovací dům by problém vyřešil. Bylo by tam tak sto míst," řekl Deníku chrudimský starosta František Pilný.

Prostor po demolici knihovny je poměrně velký, může sloužit k výstavbě jednoho či dvou bytových domů, jehož obyvatelé by měli mít zajištěno i navazující parkování. Oněch sto parkovacích míst tedy poslouží hlavně jiným obyvatelům sídliště.

"Naším požadavkem je i vybudování určitého počtu bytů pro potřeby nájemního bydlení města," zdůraznil starosta.

Knihovna v Topolské - únorZdroj: Městský úřad Chrudim

Bytovou výstavbu plánovalo už před dvanácti lety tehdejší vedení města, které mělo v plánu nabídnout investorům budovu pobočky chrudimské knihovny v Topolské ulici zdarma, a to i s přilehlými pozemky. Za to žádalo zboření objektu a vybudování nového, kde v přízemí bude knihovna a prodejna s tím, že v patrech může investor vybudovat byty. Avšak nic takového se nerealizovalo. "Nenašli jsme tehdy nejvhodnějšího investora, a tak ze záměru sešlo," poznamenal bývalý místostarosta Miroslav Tejkl.

I když jsou developerské snahy o výstavbu bytových jednotek značné, ne každý si může komerční nájem dovolit.

"Žiji sama se dvěma dětmi a platím si podnájem. Utáhnout se to dá, ale raději bych byla, kdybychom dostali možnost žít v městském bytě. Ale těch je moc málo a do pořadníku ani nemá cenu se zapisovat," poznamenala osmadvacetiletá Monika. Ale šanci na životní změnu možná dostane - na Větrníku totiž naleznou lidé nové bydlení, a to i v podobě toho sociálního. Dotace ministerstva pro místní rozvoj by měla činit až 85 procent nákladů a podmínkou přidělení bytu je finanční příjem rodiny do 40 tisíc měsíčně. "Máme vytvořenou pracovní skupinu a žádost o dotaci podáme na podzim," informoval František Pilný.

Další výstavba bytů je v plánu na Skřivánku, kde by měly být na soukromém pozemku bytovky a na městských parcelách rodinné domky.

Na pondělním zasedání chrudimského zastupitelstva se také hovořilo o bytové výstavbě. Po změně územního plánu totiž taková možnost vzniká na místě bývalého R-klubu na Rozhledně, kde by měly být postaveny bytové domy.